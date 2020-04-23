6題測邊種學車方法最啱你　駕院定私教？棍波定自動波│BetterU#25

不少年輕人都會考個車牌傍身，準備將來自駕遊，或是在香港都可以車代步周圍去！不過又棍波又自動波，又有駕院、私人學車師傅，到底自己應該怎樣選擇？

十八廿二，黃金歲月。不過成人禮後問題天天都多，小至謝師宴如何襯衫化妝靚盡全場，大至讀書出Pool結婚搵理想，全部都無從入手，疑惑一籮籮！ 《BetterU》為各位半熟男女做明燈，我摩卡少女會邀請專家解答疑難，健康美容、校園生活、拍拖好去處統統為你張羅！有疑問即刻電郵至opener@hk01.com，後生仔唔使怕羞！

「一二一二隻腳！」（《從天而降的一億顆星》劇照）

摩卡少女我最近都想報考車牌！一上網Search「車牌」、「考車」，就有大量資訊，又駕院又私人師傅，又有分棍波自動波，然後還要分成小型貨車和私家車牌照，複雜到我頭頂都要冒煙了，到底我最適合考哪一種車牌？

專家啊！請拯救這班想學車的人！摩卡少女就去請教考車中介網站學車王創辦人Jacky，以他的經驗為大家分析，你到底適合考棍波定自動波，又適合報讀駕院課程還是另尋私人師傅？

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要自立，考車牌當然是其中一項大家常做的事，另一樣就是搬出來自住！原來搬出來自住首次租樓都有不少注意位，簽租約時唔想蝕，就要睇清楚一下圖片啦！

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