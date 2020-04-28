【另類致富】靠放屁勁賺4.5億円　日本放屁大師示範一屁值千金

放屁，對一般人來說是件又臭又尷尬的事，但萬萬沒想到，有人竟視放屁為一技之長，而且還能靠放屁發達！

日本節目《月曜夜未央》近日訪問傳奇放屁大師 松下誠司，分享自己放屁的奧祕，以及當年如何靠放屁勁賺4.5億円。

（節目截圖）

松下誠司今年60歲，是日本傳奇放屁大師、曲屁師，他能自由控制肛門吸入及排出空氣，使他能隨心所欲地放屁，而且還能放出各種音色，連已故知名諧星 志村健也是他的粉絲。

除了放屁表演外，他還會出售各種放屁音源，例如模仿少女的屁，甚至賽車飄移的聲音...

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沒想到放屁也可以發大財，不過松下先生的放屁技能可算是萬中無一呢！

松下先生在網上也有放屁音源專門店，1000發「少女放屁聲」售價近10萬円 （約7000港幣）。

（松下誠司 おなら音源専門店）

同場加映：

有日本節目於6年前在大阪找到一位碩果僅存的飛女，近日再度拜訪她，發現她已經「不復當年勇」。

這位少女叫 藤本麗夏，6年前接受節目《水曜日のダウンタウン》訪問，昔日15歲的她穿著一身飛女打扮，而且目露兇光，宛如稱霸一方的大家姐。

但節目近日再度拜訪，發現這位日本最後飛女竟然從良，更變成可愛溫柔的美少女，而且還是個2歲男孩的媽媽...

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影片連結：日本6年前最後僅存飛女近況曝光 兇狠江湖大姐變可愛溫柔媽媽