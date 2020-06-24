馬拉松18品牌開倉2折起　美版NewBalance劈價　Teva涼鞋$70入手

即日起至6月29日，馬拉松一連6日在尖沙咀海港城舉行開倉優惠！Nike、Adidas、New Balance等共18個運動休閒品牌大減價2折起發售，大量產品$200有找。波鞋以外，同場亦有Teva涼鞋款式、Herschel和Dickies袋款，最平$100入手！

場內18個運動休閒齊齊減價發售，全場2折起。記者到場觀察，認為今次開倉一如以往有多款波鞋款外，較驚喜是運動外套和Hoodies同樣有大量款式選擇。鞋款和衫款貨量同樣充足，不過較熱門的鞋款尺碼和衫款大小普遍偏大。細碼的朋友要細心留意了！

現場每個區域均有標明品牌，非常方便客人搵心頭好。（莊堅毅 攝）

Nike、Adidas｜熱門、聯乘款式均有 最平$240

開倉常客Nike和Adidas今次同樣有大量款式選擇，以Adidas為例，有人氣休閒鞋款Adidas Superstar Slip-On和《反斗奇兵4》角色「小叉」的聯乘款式。

👇👇👇點圖即看Nike、Adidas各款式和價錢👇👇👇

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New Balance、Puma｜少見英美版NB、Puma鞋款不止2折！

當中較驚喜是有一向定價較高的美版和英版New Balance今次有近半價優惠！另外Puma Basket系列鞋款更有低於兩折的劈價優惠，由原價$990減至$160！

👇👇👇點圖即看New Balance、Puma各款式和價錢👇👇👇

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Teva涼鞋$70起、Dickies袋款$100

夏天來臨，涼鞋亦是值得入手的產品。當中Teva，厚底版涼鞋只需$70、採用在行山裝備界享負盛名的Vibram鞋底的涼鞋款更勁減$700！

👇👇👇點圖即看Teva涼鞋和其他袋款詳情👇👇👇

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靚料Hoodies、運動外套$160起

是次優惠有大量運動衛衣和外套選擇，記者最推薦New Balance的Hoodies，因為材料夠厚實之餘亦相當親膚，提早為冬天入手絕對值得。

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選購貼士：留意商品有污跡

不少品牌都會在開倉特賣場中低價售出過季以及斷碼商品，記者在過往同類型開倉中發現當中有機會混有參差品與污跡商品。以上商品的瑕疵部分不算明顯，而且標價較低，因此受到不少客人搶購。

按照慣例，馬拉松特賣場在處理以上商品時，會於此類商品上明確標明「污」（污跡）與「次」（次貨）。有興趣購買就要多加留意。

👇👇👇 按圖看小貼士 👇👇👇

【名牌時裝及運動用品開倉．詳細資料】 地點：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓 日期：即日至6月29日 時間：11am - 7pm

【條款及細則】 ※ 優惠商品不設試換 ※ 以下馬拉松折扣不適用於特賣場：優惠券、現金券、VIP卡 ※ 付款方式：現金、信用卡(銀聯)、易辦事(EPS) ※ 付款方式：信用卡(VISA/Master/AE)（需消費滿$400以上） ※ 不接受任何電子支付方式 ※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以特賣場為準

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