Adidas/Catalog網店減至5折　運動Tee$100有找　Keen涼鞋劈價一半

繼Blue Monday優惠後，Adidas再次推出Summer Sale，大量指定貨品最多享有65折優惠，不少減價產品更可折上折！另外Catalog網店亦推出各大品牌限時優惠，當中包括New Balance、Reebok和Puma低至5折，另外涼鞋品牌Keen和Teva同樣有減價款式！即睇記者精選53款扺買產品！

夏日將至，減價涼鞋款必搶！（Catalog）

Adidas｜2件75折 3件65折 大量貨品享有折上折優惠

Adidas即日起至7月31日推出Summer Sale，2件指定貨品即享75折、3件或以上則有65折優惠。指定貨品款式多，除了必有的鞋款外，亦有大量Tee、外套和袋款等。全店均可享免運費。

貨品原價最平$80起，另有不少已減價產品同樣列入今次減價範圍。記者發現最「跳樓價」的一對鞋，由原價$999減至$199，如果買滿3件65折後，折實只需$130，相等1.3折！因此不妨好好善用篩選工具，搵出最扺買的產品！👇👇👇點圖即看25款扺買產品👇👇👇

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Catalog｜Puma、 Reebok、New Balance限時優惠低至5折

一向集多個品牌於一身的Catalog同樣有減價，各品牌分別有不同優惠，如Puma 指定正價貨品1件6折、2件5折；Reebok 指定正價貨品2件6折、3件5折；New Balance指定正價及減價貨品2件8折。網店送貨配送上門買滿$700即免運費，門市自取則只需買滿$300，否則要收取$50運費。官網沒說明優惠完結日期，因此有心頭好就要快點下單！👇👇👇點圖即看14款扺買產品👇👇👇

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Catalog｜Converse、Vans低至4折 Keen、Teva涼鞋低至5折

運動品牌外，休閒鞋款品牌Converse和Vans、涼鞋品牌Keen和Teva均有減價，折扣低至5折。夏日炎炎，涼鞋絕對是必買款式！👇👇👇點圖即看14款推介產品👇👇👇

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換季前，當然要做好收納、好好整理房間，才有更多空間買更多衣服！不妨考慮IKEA收納貯物用品，實用之餘價錢亦非常親民！《開罐Opener》整理了網上大熱10件IKEA收納器，其中一件最平只需$9.9！

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