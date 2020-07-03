Uniqlo期間限定大減價　AIRism系列激減$50　女裝長褲$299減至$59

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Uniqlo現正舉行盛夏祭，即日起至7月9日，大量AIRism抗UV系列男女裝激減$50！同時有大量商品作減價優惠，款式多、衫褲鞋襪和外套一應俱全，最平$39入手！即睇記者共64款扺買推介！

Uniqlo現正進行盛夏祭優惠，同時有多款減價商品！（Uniqlo）

7日限定盛夏祭優惠　必購AIRism抗UV系列

即日起至7月9日，Uniqlo推出盛夏祭限定優惠，是次活動主打涼感、防曬功能的一系列上下衣和外套等。👇👇👇點圖看共23款限定優惠男女裝👇👇👇

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大量減價商品$39起

限定優惠以外，同步進行的大量減價商品亦相當吸引！價格由$39起，不少貨品的減價幅度均非常大，例如U系列的女裝闊長褲便由原價$299減至$59，必搶！減價貨品沒有標明完結日期，隨時賣完即止，大家要把握時間！👇👇👇點圖看20款記者精選減價女裝👇👇👇

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