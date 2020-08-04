UNIQLO、IKEA新推夏日涼感寢具　日本台灣用家激讚　最平$30有找

少開冷氣既環保又慳電費相信大家都知，但夏日炎炎實行又談何容易！究竟除了穿少點衣服和開風扇，還有甚麼方法能讓我們睡覺時降溫？答案就是多利用涼感寢具！以下推介的兩個品牌UNIQLO和IKEA，均有推出價錢實惠的涼感寢具，當中包括枕頭、床笠和被舖等，若能好好善用，慳電費不是夢！

IKEA和UNIQLO均有不少涼感寢具，價錢都尚算實惠，值得入手。（IKEA、UNIQLO）

UNIQLO｜日本台灣用家熱捧 8月17香港正式發售

UNIQLO的AIRism快適機能系列，一向以涼感、速乾及去異味效能見稱，系列中曾推出的各項產品如T恤和外套都相當受歡迎。其後UNIQLO在日本首推AIRism床品系列，其中包括枕頭套、床笠和被套，推出後受到日本顧客歡迎、7月於台灣市場推出時同樣引起話題。現在終於來到香港，並將於8月17日於利舞臺旗艦店及官網登陸！

所謂涼感，其實是來自AIRism中所用到的高科技物料「Cupra纖維」，能有效減輕流汗時產生的悶熱感，並迅速去除濕氣和趕走黏笠感，讓用家保持乾爽。不少日本網民均大讚雖然床品的布料不及同系列的衣服來得輕薄，但厚實得來卻是乾爽舒適，而且物料快乾、不易變形，性價比不錯！👇👇👇按圖看AIRism床品系列介紹及價錢詳情👇👇👇

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IKEA｜多款冰涼寝具 最平$29.9入手

IKEA亦有推出各種冰涼寝具，種類甚至比UNIQLO還要多。當中除了枕頭套和床笠，亦有枕頭和清涼被選擇，產品分別採用各種物料以達涼感功效，例如被子用上蠟質涼感紗、有助調節溫度；床褥保護墊以聚乙烯和聚酯混紡製造，從而具柔滑觸感並具透氣快乾的功能。台灣IKEA曾讓150位顧客實試產品，結果發現其涼感床墊的溫度升幅比一般床墊低、另外用家試躺於床墊上2分鐘後，身體溫度不升反跌，證實床墊的涼感功效。

各產品於全港門市或其官方網站均能購入各式產品，最平$29.9便可買到！👇👇👇按圖看IKEA冰涼寝具介紹及價錢詳情👇👇👇

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各大品牌近年都會推出自家儲分APP吸引客人消費，例如誠哥李嘉誠早於三年前便推出整合長和旗下各品牌的儲分APP「易賞錢」。近日牛奶公司終於跟上步伐，宣佈推出消費獎賞計劃yuu，集合多個品牌包括惠康、萬寧、7-Eleven、IKEA、KFC、PIZZA HUT及PHD，讓消費者可透過yuu應用程式統一賺積分換獎賞．究竟呢個APP好唔好用、優惠多唔多、又有咩限制？記者實試話你知！

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