日媒數9個「最萌身高差情侶」尷尬瞬間　吻到腰痛頸痛未算最慘烈

街上經常看見「最萌身高差情侶」，高大的男生與嬌小的女生手牽手，小鳥依人的甜蜜畫面簡直羨煞旁人！最近，有日本網站對身高差很遠的情侶進行調查，發現原來這些情侶的日常生活中，經常發生很多「尷尬癌」發作的瞬間，並不是我們想像中那麼浪漫呢！

（《一吻定情～Love in TOKYO》）

你希望你的戀人有幾高？相信大部份女生都會想要高大的男朋友；而男生則會想要嬌小可愛的女生做戀人。不過，原來擁有身高差很遠的伴侶往往會為生活帶來小煩惱，最近日本女生網站「Googirl」對這些情侶進行調查，揭露擁有「最萌身高差」情侶們的陰暗一面，當中包括多個尷尬瞬間，例如：女生要被逼聞男友體臭、親吻姿勢超高難度等，看完立即對「最萌身高差」幻滅！

👇👇👇點擊圖片看身高差情侶才懂的9個小煩惱🥰👇👇👇

+ 6 + 5 + 4

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映：長澤正美親授識破女生7種曖昧行為

相信不少男生都曾經有「當兵」的經歷，心儀女生平日總是對你做出曖昧親暱的行為，到頭來卻只是跟你「玩玩下」。最近日劇女神長澤正美亮相日本節目，教你識破女生7種曖昧行為，原來有些看似對你有好感的舉動，其實都是「收兵招數」，甚至將你friend zone！

👇👇👇點擊圖片看女神長澤正美示範如何分清女生曖昧行為🕵️‍♀️👇👇👇

+ 18 + 17 + 16

觀看全文：同男生傾電話只是收兵招數？長澤正美親授識破女生7種曖昧行為