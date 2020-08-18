日本奇聞｜50歲女裝阿叔大宅變博物館　靠一堆雜物成為當地新景點

日本有不少趣怪景點，但「大叔的家」這個景點你又聽過未？千葉縣有一位大叔將自己充滿雜物的「垃圾崗」大屋化腐朽為神奇，搖身一變成為博物館，更成為了當地新景點，到底屋內有甚麼吸引人之處？

女裝大叔的家究竟有甚麼好看？（節目截圖）

日本綜藝節目《月曜から夜ふかし》受到觀眾投稿，發現千葉縣東金市有一間藏在民居當中的奇怪博物館。原來這是一個78歲老婦與50歲的兒子同住的大屋，誰知這位中年不孝子居然擅自將這個家改造成為博物館，並對外開放，還穿上女裝接待客人，把母親激得半死。

大屋被改裝成不倫不類的博物館（節目截圖）

參觀大叔的家並不是免費，每人需要付400日圓（約港幣30元）的入場費，可是仍然有不人專程來參觀這間奇怪的博物館，更被列為當地新景點！到底內裡有甚麼吸引人之處？

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同場加映：母親一句太肥太醜 日本15歲少女250萬円整容

整容風氣漸趨年輕化，割雙眼皮、打botox等療程越來越普遍。日本有一個15歲女生，用了2年時間花近250萬日圓整容，臉上幾乎所有部份都動過刀，整容前後判若兩人。可是，她不僅僅是為了變美才去做手術「換臉」，她的整容動機居然是因為母親的幾句說話！

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