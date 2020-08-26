觀塘Inspire Hub即日起至9月1日，於觀塘舉行New Balance Pop Up Store開倉減價活動，全場產品低至2折，部份產品更設折上折優惠！場內有大量鞋款，運動衫褲及外套選擇。最平$100就有交易！

首日開幕已吸引不少人到場搶筍貨。（黃文希 攝）

場內鞋款不乏New Balance熱門型號如574、996，亦有較高階的型號如991及英版1500，當中定價$1799、英國製造的1500一向以嚴謹工藝聞名，而且不常有折扣，但今次開倉活動以近4折價錢（$699）便能入手，而且有多色選擇，記者認為絕對是必搶item之一！👇👇👇按圖看1500、991鞋款及優惠詳情👇👇👇

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英版以上，大量熱門型號鞋款更有折上折優惠，買2對或以上可以再減，最低價$200便能入手！👇👇👇按圖看各鞋款有幾抵買👇👇👇

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同場亦有不少運動衫褲和外套減價發售，多款T恤減至$100、長袖衛衣減至$150，另外亦有男女裝MA-1外套減價，款式簡約易襯加上靚料，不妨提前為冬天入貨。👇👇👇按圖看衫褲外套款詳情👇👇👇

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【馬拉松: 便服及運動名牌開倉詳細資料】 地點：香港九龍觀塘偉業街133號1樓全層（翠華全層側） 日期：即日至9月1日 時間：11am - 8pm（8月26日至31日）、11am - 2pm（9月1日）

【條款及細則】 ※ 所有貨品不設退換 ※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以特賣場為準

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開倉優惠以外，同期亦有不少運動品牌進行減價優惠。即日起至31日，FILA設官網開幕優惠，除了鞋款減至4折起，新會員首單消費亦享額外9折。另有三大獎賞，包括1）首100名顧客購物，可額外獲得FILA Tote bag一個、2）買滿$999送FILA背包一個、3）買滿$3,999送FILA行李箱一個！現時全網免運費，買一對鞋都可送上門。👇👇👇按圖看記者精選減價款式👇👇👇

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