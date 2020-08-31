【斷捨離】一文看清三大方法、九個收納小秘訣　打造時尚整潔家居

防疫期間，待在家的時間變多，何不趁機整理一下自己的房間呢？這次要介紹「斷捨離的要點」「輕鬆整理術」「時尚收納法」等整理房間的小秘訣！趁著這個機會收拾收拾，讓自己的小窩變得時尚又舒適吧！

打造舒適小窩，就從「斷捨離」開始！

想讓居家生活更舒適，就要學會如何整理房間！如果你平常捨不得丟東西，或是每次想著要整理房間，卻不斷拖延…都可以趁現在時間充裕，學習如何將自己的房間打造得更舒適宜人。

學會「斷捨離」，房間更清爽

你是否常常下定決心要段捨離，卻總是捨不得丟東西呢？如果是這樣，請先訂定幾個取捨的原則，整理起來就輕鬆多了！

按圖看「斷捨離」的3個小秘訣：

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打造容易整理的環境

將房間整理好之後，如果想要隨時保持整潔，就必須打造出一個容易整理的環境。這邊要為大家介紹幾個小秘訣，能讓房間整理起來更輕鬆喔！

按圖看「隨時保持整潔」的3個小秘訣：

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「時尚收納」的3個小秘訣

「收納＝把東西藏在看不見的地方？」其實收納也可以很時尚，還能增加整理時的成就感與樂趣喔！同系列的收納用品能營造一體感，讓房間看起來更清爽。請大家挑戰看看進階版的「時尚房間收納法」吧！

按圖看「時尚收納」的3個小秘訣：

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「斷捨離收納」小秘訣，打造清爽舒適的房間

房間整理好，如果想要隨時保持整潔，就必須學習快速整理、輕鬆收納的方法。房間變得整齊清爽，心情也會跟著變好！趁著防疫期間，將自己的房間打造得更舒適宜人吧！

【相關圖輯】收納技巧｜10個整理盲點 化妝只可以在臥室、吃飯一定要在餐桌 （點圖放大閱讀）：

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