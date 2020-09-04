新學年來臨，加上疫情漸趨穩定，相信大家外出的機會都會大增。不妨趁勢購入各種袋款好好準備！即日起，背囊品牌hellolulu及Doughnut均分別於門市及官網進行減價，優惠高達3折，多款背囊、單肩包、電腦包及零錢包等均有減價，最平$20便能入手！

hellolulu、Doughnut

hellolulu｜指定貨品4折起

一向走簡潔實用路線的袋款品牌hellolulu即日起於官方網站及門市同步推出低至4折減價優惠，減價款式包括多款電腦包、手提包及背囊等，不少款式減價後$200有找。hellolulu的袋款均設防潑水塗層，除了不怕被雨水潑濕，亦方便清潔，以低價位購入絕對抵買。全網買滿$400免運費，否則根據貨品重量收取運費。要注意某些產品同款各顏色的價格會有分別，另外有些優惠款式只限官網！優惠未設完結日期，手快有手快冇！👇👇👇點圖看20款抵買袋款👇👇👇

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Doughnut｜大減價低至3折 新品同樣有折

另一袋款品牌Doughnut同樣進行官網、門市減價優惠，分別有「指定貨品3折起」、「精選夏日袋款85折」、「正價貨品1件9折、2件8折」及「迎新優惠買滿$400減$40」4個優惠。注意迎新優惠需要輸入優惠碼「welcome40」，並只適用於正價貨品。現時全網買滿$600免運費，否則將根據貨品重量收取運費。優惠同樣未設完結日期，最平$20有交易，而且有多色選擇，送禮、自用或當情侶裝都適合。👇👇👇點圖看精選17款抵買推介👇👇👇

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尖沙咀海港城即日起至9月7日，集合21個品牌舉行名牌服飾及家居用品展，多款貨品低至1折發售！場內最吸引必數Timberland和Dickies！👇👇👇點圖看Timberland抵買推介👇👇👇

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