繼New Balance後，觀塘Inspire Hub再次推出開倉活動！即日起至9月14日，限時6天進行Vans及Timberland減價優惠，折扣低至2折！場內產品包括多款鞋款、外套、衛衣及T恤，最平$100便能入手！

場內空間夠寬敞，並設試鞋位置。（01圖片）

Vans｜多買多平 必買大熱色號/ROWAN PRO系列

Vans跟以往開倉一樣，多買多平，每對最低價可達$200/1對。而今次開倉優勝在款式及系列的選擇非常多，除了有最具人氣的Old Skool和Slip On，亦有較高階的系列如ROWAN PRO，鞋底會比一般經典款式更為舒適。另外亦有不少靚顏色，例如早前大熱的奶茶色！必買！現場碼數頗為齊全，但想買到心頭好，最好還是趁早去！鞋款以外，T恤、衛衣及襪子同樣有減！🔻🔻🔻點圖睇記者精選款式🔻🔻🔻

+ 31 + 31 + 31

Timberland｜鞋款最平$200入手 另有多款靚料易襯Hoodies

Timberland是次開倉較集中於皮鞋款，靴款相對較少選擇，不過今次減價幅度偏大，同樣值得入手。另外記者亦推介多款Hoodies款式，用料厚實、刺繡做得精細，而且款式大多非常易襯，冬天返工當懶人衫一流。🔻🔻🔻點圖睇記者精選鞋款🔻🔻🔻

+ 14 + 14 + 14

🔻🔻🔻點圖睇記者精選外套、Hoodies及T恤款式🔻🔻🔻

+ 7 + 7 + 7

【Timberland X Vans X Kipling Flash Store開倉詳細資料】 地點：香港九龍觀塘偉業街133號1樓全層（翠華全層側） 日期：即日至9月14日 時間：11am - 8pm

【條款及細則】 ※ 付款方式：現金、信用卡(Visa、Master、銀聯) ※ 所有貨品不設退換 ※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以特賣場為準

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

轉眼間2020年已過了大半年、來到接近年尾的9月，同時亦代表大家要預備換季了！想趁轉季打造整潔家居的話，不妨多利用收納產品。無印良品（MUJI）近日一收納用品「やわらかポリエチレンケース」（PE儲物盒）再度引起日本網民熱話，更有不少網民紛紛獻計分享在家用法！大家一起學起來吧！🔻🔻🔻點圖睇網民熱推6種收納用法🔻🔻🔻

+ 6 + 6 + 6

仲有其他用法！點擊睇全文👉👉👉日本網民大推MUJI收納神器 6種隱藏用法示範 最估唔到係咁用？