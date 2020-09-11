K-POP席捲全世界，不少人都希望能到韓國當練習生，發展演藝事業並實現成為偶像的夢想。最近韓團的成員國籍越來越多元化，其中有很多人氣偶像其實都是日本人！最近有日媒進行投票活動，讓網民選出「K-POP界最強日本偶像」，當中有AKB48的成員，而TWICE的Momo和Sana則爭奪頭一位！

Twice的Sana和Momo都是星探發掘出道。

最近日本排行網站「RANK1」進行調查，讓網民票選他們認為15位最高知名度的「在韓出道日本偶像」，其中包括一些經已離團的成員。人氣韓團「TWICE」和「IZ*ONE」裏多位日本人成員都有上榜，而Momo和Sana兩人爭奪頭一、二位，到底誰是K－POP界最強日本偶像？

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同場加映：日本8、90年代最美初戀10位仙氣女星全盛期VS近況照

8、90年代的日本可說是日劇和偶像歌手的全盛時期，雖然那段美好時光已成為回憶，但經典還是令人回味無窮。《Opener開罐》帶大家回顧10位曾經紅遍亞洲、在多位日本粉絲心目中的初戀女神，當年十幾歲的少女們，現在已踏入中年，部分更成為人妻，你能認出她們嗎？

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觀看答案及全文：多圖｜日本8、90年代最美初戀女神 10位仙氣女星全盛期VS近況照