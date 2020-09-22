《千與千尋》終極謎團解開！爸爸吃的食物不是肉圓而是這神秘美食

隨著網路世代不斷在進化，過去以來長期堅持手繪、保守政策的日本吉卜力動畫工作室不僅終於跟上風潮，讓旗下多部動畫電影登上了 Netflix 串流影片平台，同時 79 歲的宮崎駿更在近年首度嘗試起用電腦製圖，讓他笑說：「如果彼思（PIXAR）老闆聽到我開始用電腦做動畫，他可能會驚訝到親自飛來日本查看到底發生了什麼大事！」

就在今天吉卜力工作室更大方宣布將提供旗下多部動畫電影的劇照，給全球網友做為可以任意免費使用的照片素材，這項「福利大放送」的吉卜力創舉也讓宮崎駿的多部作品再度成為了現在日本網友熱議的話題，尤其是 2002 年勇奪奧斯卡的《千與千尋》。

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說起宮崎駿執導的經典名片《千與千尋》，台灣觀眾肯定都忘不了千尋爸媽在走進神秘城市之時，就任意坐在路邊餐廳大嗑美食的場景。其中《千與千尋》爸爸在下面畫面中吸吮的透明圓型食物，長期都引發大量觀眾熱烈討論：「爸爸吃的那個食物到底是什麼？」根據外型，過去許多台灣和日本人都曾猜測那是「台灣肉圓」，但也有觀眾認為並不像。沒想到在《千與千尋》上映 19 年後，現在吉卜力官方人士終於出面解答了這個長期以來的謎團。

▼▼▼《千與千尋》爸爸吃的食物竟然是……！▼▼▼

《借東西的小矮人亞莉亞蒂》導演米林宏昌在宣傳吉卜力最新免費素材劇照消息之時，就附帶向大家解說《千與千尋》爸爸吃的食物正確幕後設定：「爸爸吃的 Q 彈食物其實是腔棘魚的胃袋，這在分鏡稿裡有明確標註著。」米林宏昌也進一步表示：「《千與千尋》是我第一次擔任製作長篇動畫的原畫部，所以整個過程我都非常緊張，盡全力要模擬出真實感而一邊做著大量的現實考察一邊作畫。像是畫白龍吃苦糰子的時候我們就一邊摸著小型犬，一邊觀察狗狗的反應來參考作畫。」

由當時擔任《千與千尋》作畫、甚至是無臉男原型的吉卜力導演米林宏昌親自出來解答，那麼《千與千尋》爸爸食物謎團真的是在 19 年後終於揭曉了正確答案。這個消息也立刻轟動日本網友，在推特上「#腔棘魚的胃袋（シーラカンスの胃袋）」馬上就成為了熱門關鍵字，大家以後要記得宮崎駿團隊官方的正確解答，別再說那是台灣肉圓啦！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】