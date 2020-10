晚起的鳥兒才有蟲吃？愛賴床的人智商及收入竟然更高　即睇原因！

你有試過鬧鐘在響,但是掙扎著不想起床、特別懶洋洋的早晨嗎?特別是在冷冷的冬季,溫暖的被子就像有爪子一樣,讓你逃不出來!雖然賴床似乎是件不好的事,一般被認為是偷懶、沒有自制力的象徵,不過根據科學研究發現,喜歡賴床的人其實智商都比較高呢?

英國修咸頓大學(University of Southampton)進行了一項主題為「為什麼夜貓子更加聰明(Why night owls are more intelligent)」的研究項目,由針對 1,229 位英籍男女進行調查,結果發現,那些在晚上11點以後上床睡覺並在早上8點以後起床的人賺了更多的錢,過著更加幸福的生活!

根據調查結果,愛賴床的人其實智商更高、適應力更強,這些「夜貓族」跟一般人相比,真的有差嗎?

研究人員經過觀察及分析後發現,不想準時起床的人其實是在展現自己的獨特性,他們清楚的知道自己的需要,不會讓其他事物(例如鬧鐘的響鈴)影響自己。

而這種「不隨波逐流」的個性正彰顯了與人類「勤勉」的基因相反的特性,所以比起其他人更能照著自己喜歡的步調生活。也因為他們能夠按照自己的步伐生活,有自己的一套處事方式,也讓這類人更能獲得熟悉的生活模式。

另一項美國研究亦指出,夜貓子會比早睡早起的人還要過得更快樂,有些人就是比較喜歡在深夜裡工作或寫作業,之後再補睡回來就能補充精神。不過要注意的是,並不是補眠越久就越好喔!

研究指出,每天睡超過 12 小時的人健康狀況並不理想,根據國家睡眠基金會(National Sleep Foundation)的說法,成年人每天只需要睡7-9個小時就可以了~

雖然我們從小就被灌輸「早起的鳥兒有蟲吃」、「早睡早起身體好」等觀念,不過最近越來越多說法說明人類其實分成「白天型」和「夜晚型」兩種類型,強迫夜晚型的人硬在白天活動反而非常缺乏效益!

其實人們應認清自己的那一種人,才能最大化自己的工作效益~與其嚴格規限自己的休息時間,不如保持適當的睡眠長度才是最重要的!

【本文獲「科學最前線」授權轉載。】