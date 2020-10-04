晚起的鳥兒才有蟲吃？愛賴床的人智商及收入竟然更高　即睇原因！

你有試過鬧鐘在響，但是掙扎著不想起床、特別懶洋洋的早晨嗎？特別是在冷冷的冬季，溫暖的被子就像有爪子一樣，讓你逃不出來！雖然賴床似乎是件不好的事，一般被認為是偷懶、沒有自制力的象徵，不過根據科學研究發現，喜歡賴床的人其實智商都比較高呢？

喜歡賴床智商比較高？點圖放大看科學研究結果！▼▼▼

+ 2 + 2 + 2

英國修咸頓大學（University of Southampton）進行了一項主題為「為什麼夜貓子更加聰明（Why night owls are more intelligent）」的研究項目，由針對 1,229 位英籍男女進行調查，結果發現，那些在晚上11點以後上床睡覺並在早上8點以後起床的人賺了更多的錢，過著更加幸福的生活！

根據調查結果，愛賴床的人其實智商更高、適應力更強，這些「夜貓族」跟一般人相比，真的有差嗎？

研究人員經過觀察及分析後發現，不想準時起床的人其實是在展現自己的獨特性，他們清楚的知道自己的需要，不會讓其他事物（例如鬧鐘的響鈴）影響自己。

而這種「不隨波逐流」的個性正彰顯了與人類「勤勉」的基因相反的特性，所以比起其他人更能照著自己喜歡的步調生活。也因為他們能夠按照自己的步伐生活，有自己的一套處事方式，也讓這類人更能獲得熟悉的生活模式。

相關圖輯：12項天生資質高的特質 講粗口、唔做運動、鍾意獨處因為智力高？

+ 23 + 23 + 23

另一項美國研究亦指出，夜貓子會比早睡早起的人還要過得更快樂，有些人就是比較喜歡在深夜裡工作或寫作業，之後再補睡回來就能補充精神。不過要注意的是，並不是補眠越久就越好喔！

研究指出，每天睡超過 12 小時的人健康狀況並不理想，根據國家睡眠基金會（National Sleep Foundation）的說法，成年人每天只需要睡7－9個小時就可以了～

雖然我們從小就被灌輸「早起的鳥兒有蟲吃」、「早睡早起身體好」等觀念，不過最近越來越多說法說明人類其實分成「白天型」和「夜晚型」兩種類型，強迫夜晚型的人硬在白天活動反而非常缺乏效益！

其實人們應認清自己的那一種人，才能最大化自己的工作效益～與其嚴格規限自己的休息時間，不如保持適當的睡眠長度才是最重要的！

【本文獲「科學最前線」授權轉載。】