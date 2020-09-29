精神健康｜微笑背後藏憂鬱？留意朋友有否6大微笑抑鬱症狀

40歲日本女星竹內結子27日被發現倒斃於澀谷區寓所，終年40歲，繼三浦春馬及蘆名星後，日本藝能界半年內第3位輕生藝人。因親切的笑容被稱為「笑顏女王」的竹內結子突然消逝，讓人唏噓。有沒有想過，朋友間的開心果，或許是正受情緒困擾的「微笑抑鬱症」患者？

在日本被封為「笑顏女王」的竹內結子，與樂觀陽光形象的當紅男星三浦春馬，近期相繼在家中自縊身亡，讓人婉惜。根據醫管局統計，香港有超過三十萬人患上抑鬱症。2017年數據，本港每100名成年人就有3個是抑鬱症患者，每10名長者便有1人有抑鬱症徵狀，約逾半患者都沒有向精神健康服務求助。有沒有想過身邊是「開心果」的朋友，或許是「微笑抑鬱症」患者？習慣「對人歡喜背人愁」，善於掩飾自己內心情緒，身邊人都難以被察覺。

英國劍橋大學心理學者Olivia Remes指，微笑抑鬱症（Smiling Depression）指的是有憂鬱問題但將問題成功隱藏的人，他們表面看起來很快樂，但其實內心非常抑鬱。

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臨床心理學家鄒凱詩（Daisy）補充，醫學上並沒有「微笑抑鬱症」定義，但症狀與慢性抑鬱（Persistent Depressive Disorder）及心境惡劣障礙（Dysthymia）相類似。鄒凱詩指，「慢性抑鬱」屬抑鬱症的一種，症狀一般會持續兩年以上；「心境惡劣障礙」患者情緒長期低沉，遇到壓力時情緒會更低落，但不至於嚴重影響生活，患者能如常上班工作，但只是感到比較辛苦。

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臨床心理學家鄒凱詩指，在安慰朋友前可先留意自己精神和心理狀況是否適合安慰他人。此外，如當時人未準備好，不必強逼對方覆述事情經過，以免他們再度受傷害。建議開展對話時，可以你的關懷開始，「你好似唔係好開心，係唔係有嘢困擾你？」



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