大家還記得多年前有一位被稱為「迷你版李小龍」的日本小男孩嗎？這位名叫「竜惺」的男孩，在3、4歲時已經能夠完美模仿李小龍多套名作的動作戲和神情，更被邀請上電視節目表演，在亞洲及歐美爆紅。最近有網民在討論區分享「竜惺」的近照，原來他今年已經10歲，7年來他為了接近偶像李小龍而不斷操肌，仍然是小學生的他已經練得六嚿腹肌和倒三角身材，「爆肌」程度震驚網民！

幾年前曾經因為模仿李小龍而瞬間爆紅的日本男孩「竜惺」，全名是今井竜惺，今年就讀小學四年班。受到李小龍忠實粉絲的爸爸影響，竜惺早在1歲的時候便視李小龍為偶像，更會記下《精武門》、《龍爭虎鬥》等經典名作的打鬥名場面，然後在鏡頭前模仿。除了打鬥動作和神情，竜惺在3、4歲時更學會用雙截棍，姿勢和招式都有模有樣，完全不像是只有幾歲的小朋友！

👇👇👇點擊圖片看今井竜惺未變「筋肉男」前的可愛模樣😚👇👇👇

最近有網民在討論區分享竜惺的近照，原來他今年已經10歲，這些年來不斷為了接近偶像而努力鍛煉，由以前瘦小的身軀練成倒三角爆肌身形！作為一個還未發育的小學生，竜惺的爆肌程度超越不少成年男生，手上更有長期做掌上壓而造成的厚繭，令網民超震驚：「看他的髮型便知道他有多强！」

👇👇👇點擊看今井竜惺的進化史和「爆肌💪」近照😲👇👇👇

+ 28 + 28 + 28

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映：日本驚現張耀揚「雙胞胎」？8對撞樣港日藝人

經典港產片《古惑仔》中為人熟悉的「烏鴉」張耀揚，今年已經57歲，但他最近竟然在日本爆紅？原來日本有一位諧星與當年後生版「烏鴉」長得一模一樣，網民貼出《古惑仔》劇照做對比，結果相似度極高，引起網民熱烈討論，就連那位日本藝人也留言：「實在太似樣！」

👇👇👇點擊圖片看8對港日撞樣藝人👩👩👨👨👇👇👇

+ 15 + 15 + 15

觀看全文：日本驚現張耀揚「雙胞胎」？8對撞樣港日藝人 日版呂頌賢超靚仔