漂亮可愛的女孩子受歡迎是理所當然，但每個人的身邊總有些「大眾臉」平庸女生的異性緣比美女還要好，令人非常不解。有日本媒體分析平庸女受異性歡迎的原因，列出她們能夠秒攻陷男生的8招必殺技，除了顏值之外，原來還有很多能夠吸引男生接近的特徵！

為甚麼有些女生長相平庸，卻桃花不斷，甚至比某些女神更受歡迎？日本女生網站「Googirl」分析擁有大眾臉的普通女生受異性歡迎的原因，歸納出她們讓男生春心蕩漾的8招必殺技，究竟一個受歡迎的平庸女會擁有哪幾樣特質？快看看自己中幾多樣！

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同場加映：日本最可愛女高中生選舉2020 顏值令網民傻眼

日本每年都會選出全國最可愛的女高中生，雖然今年日本學生大受疫情影響，但依然無阻這些比賽的進行。最近，「Miss高中一年級生選舉」的賽果出爐，不過最令人注目的居然不是冠軍，而是其他入圍決賽的參賽者，更有網民形容本屆賽事「混入了路人」！另外亦會公開年度盛事「全日本最可愛女高中生」2020年的最新10強入圍名單！

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