近幾天天氣明顯轉涼，最低降至23度，日前（8日）更已進入秋季的第5個節氣「寒露」，意味炎熱天氣不再，取而代之的是乾爽清涼的天氣，而根據天文台預報，星期六日濕度低至55％。秋高氣爽，去登高遠足最適合不過。俗語有話「工欲善其事，必先利其器」，行山前當然要好好準備各種裝備和用品！

秋高氣爽，去登高遠足最適合不過。（廖雁雄攝）

相信就算是新手，都會對背囊和水樽等必需的裝備略知一二，但在眾多商品中又該如何選擇？因應換季天氣、早晚溫差大的情況下，又該額外準備甚麼？是次《開罐Opener》記者就着輕便、CP性高及休閒時都能用三大原則，為大家推介秋季行山好物。🔻🔻🔻點圖睇10款秋季行山好物推介🔻🔻🔻

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相信不少人換季整理時都會無從入手，妄想先買一大堆收納用品便能好好整理。但這個想法絕對是錯誤的！台灣IKEA官方部落格近日便跟大家分享換季斷捨離4步驟，教大家先思考後行動，收納新手們必看！🔻🔻🔻點圖睇輕鬆斷捨離4步驟及推介收納用品🔻🔻🔻