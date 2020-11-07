護齒︱長時間戴口罩致口臭　口腔充滿害菌　進食後不應立刻刷牙？

因為疫情的關係，大眾都習慣每天出入戴口罩，可是長時間戴口罩也會導致很多問題出現，除了容易皮膚敏感、口罩肌之外，還可能令口臭問題愈來愈嚴重！

很多人戴上口罩聞到一陣異味，才驚覺自己有口臭的問題。（unsplash）

全日都戴著同一個口罩，若口罩吸水力低，且透氣度不足的話，長時間戴著會感覺侷促，口水或分泌物不能散退，令口氣變得濃烈。很多人戴上口罩聞到一陣異味，才驚覺自己有口臭的問題。而口臭的成因有很多，不但因為長時間戴口罩，還可能是因為口腔清潔不足，要留的是口腔可能充滿害菌，嚴重的話會有機會導致其他口腔問題，例如牙齦炎、牙周病、牙石等。看看以下的口臭成因吧！

▼▼▼按下圖看6個口臭原因▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

有研究指進食後不應立刻刷牙。（unsplash）

注重口腔清潔，勤刷牙可有助改善口臭問題，可是有研究指進食後不應立刻刷牙。因為進身後，口腔處於酸性狀態，令牙齒容易脫鈣，而鈣質對牙齒是非常重要的，這時使用牙膏的話有可能會損害牙齒。因此進身後不應立刻刷牙，反而可以使用漱口水平衡口腔的酸鹼度，或者可以使用牙線清潔牙縫間的食物殘渣。

舌苔過厚也有機會導致口臭問題。（unsplash）

想避免口腔異味的尷尬情況，就要正視問題。舌苔過厚也有機會導致口臭問題，口水和食物殘渣會形成舌苔，細菌積累，分解時產生含硫化物的氣體，散發異味。刷牙時不妨同時注意清除舌苔，利用舌苔清潔棒按摩刺激舌頭，並將舌苔清掉。

日本製 Green Bell - 舌苔清潔棒

日本製 Green Bell - 舌苔清潔棒(柔軟, 刮舌苔, 除口臭, 粉紅色) G2181 $49

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/11/06）

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或加入Telegram Group仲可以拎到定期放送?獨家優惠碼！