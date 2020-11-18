不少學生和上班族都會用Ｇoogle Doc作為主要文書寫paper的工具，但大家用來用去都只是那幾個功能，未必能掌握Google Doc的真正用法。其實Google Doc有許多實用功能也鮮為人知，學懂後絕對事半功倍，開罐集合了9個最強的實用秘技，寫paper就更得心應手!

自從Google Doc出現後，不少人從Microsoft Word轉投Google Doc懷抱，全因它能自動儲存，不用再怕電腦突然故障；又可隨時在Google Drive存取，方便編輯。雖然個個都用Google Doc，但唔通個個都識用咩？當中暗藏不少秘技，今天一次過公開！

個個都用Google Doc，唔通個個都識用咩？（《藍色大海的傳說》劇照）

不論是查字典、Google search、新增簽名等，都可以在Google Doc內簡單快捷地完成，毋須特定另外開啟分頁，為用家節省時間。

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同場加映：上班族、學生必知 10大速成Google Search達人

Google大神一直以來也是一眾學生和上班一族的最佳拍檔，你以為同Google Search已經很熟？但原來Google Search還有不少隱藏的搜尋功能！ 👇👇👇立即點擊看Google Search隱藏功能！👇👇👇

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