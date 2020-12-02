大學生考試｜靚Grade必備6個免費温書APP　洗腦神器助你變學霸

臨近Sem尾，考試惡夢逐漸逼近，要是不想之後日日通頂的話，就差不多該開始溫書了！為了提高效率，同學們不妨利用坊間各種免費溫書Apps，涵蓋不同範圍，從各方面督促自己溫習。

Mid-Term才剛過去不久，但轉眼又迎來Final了！對忙碌的大學生們而言，時間永遠不夠用，只好盡量提高效率來節省時間。以下6個免費的溫書Apps不但實用，而且有各種功能，絕對是一眾學生們的好夥伴。

臨近12月，大學生們又要準備溫習Final了！（《學校2017》劇照）

除了較常見的計時功能外，以下實用溫書App的功能還包括設定每周目標、播放令人專注的音樂、自製字卡、真人發聲朗讀等等，讓你可以隨時隨地繼續洗腦式溫書，把握Sem尾每一分一秒。

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