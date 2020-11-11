即日起至11月16日，尖沙咀海港城集22個潮流品牌舉行開倉減價活動！品牌包括Dr.Martens、adidas、Reebok、PUMA和STYLENANDA等，各式服飾如秋冬衛衣、外套及鞋款減到最多2折發售，買得多更有額外折上折優惠！

開倉今天(11日)首日開幕，早上10時半仍未開門已有大班人在外排隊，等候入場掃貨，果然香港人都相當喜歡掃平貨！現場區域分得頗為清晰，服飾和鞋各佔一邊，就記者現場所見，鞋款區域最受歡迎，另外男裝衛衣區域亦頗多人，相信到午飯繁忙時段，會頗為擠逼。

今次開倉除了鞋款，亦有大量秋冬服飾減價發售。（01圖片）

其實i.t都有一段時間無開倉，今次共有22個品牌減價發售，不論種類還是風格上都有頗多選擇，除了有開倉必備的的adidas、PUMA、Reebok運動鞋款，亦有較少在開倉見到的皮靴品牌Dr.Martens，多款長短靴由約$1200減至$500有減！另外converse亦有不少少見款式及顏色選擇，例如有具防水功能的GORE-TEX系列。各鞋款碼數、存量暫時充足，現時全場買滿2件有額外9折、滿4件額外85折，另外全單淨價（折實後）滿$1000再減$100，多買多平。

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是次開倉以秋冬款去為主，外套款大多有半價優惠，衛衣大多減價後$200有找。早點購入冬天衫亦不為過！👇👇👇點圖睇14款精選服飾👇👇👇

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【i.t Bazaar】 地點：尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓 日期：即日至11月16日 時間：11am - 8pm

【條款及細則】 ※ 優惠商品不設試換 ※ 付款方式：現金、信用卡(Visa、Master、銀聯)、EPS ※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以特賣場為準

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