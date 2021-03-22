撰文： 何穎琪 最後更新日期： 2021-03-22 07:00

每個學期大學生們也要面對排山倒海的Presentation，快速完成簡報已變成大學必修技能。相信大家對Google Slides和Powerpoint這些基本配置已經駕輕就熟，想要挑戰自己或帶給觀眾新鮮體驗的話，不妨試用以下這6個免費簡報網！

大學生就是活生生的簡報機械人，幾乎每星期也埋頭為不同科目的Presentation製作各類簡報。即使畢業後，其實偶爾也需要製作簡報，向客人或上司匯報，因此簡報工具可說是我們學業和職場上的最佳夥伴。

大學生就是活生生的簡報機械人。（《歸去來》劇照）

以下這些簡報網站均為免費（進階功能除外），而且格式和配置也比傳統的簡報工具更自由、更多元化，可以讓學生和打工仔們盡情發揮創意！

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