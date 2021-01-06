現在幾乎人手一部iPhone，包括大學生們，人人都是果粉。但個個都話iPhone好用，到底實際上好用在哪？《開罐Opener》整理了8個超實用的iPhone隱藏功能，瞬間幫各位大學生用家提升做事效率，真正掌握iPhone的好用之處！

iPhone除了出名影相靚外，其實在功能上也花了不少心思，讓用家在使用時能夠更方便。對一眾年輕人而言，當中的實用功能絕對不止最常使用的AirDrop，還有其他各種覆蓋不同範疇的秘技，現在就一次過揭開吧！

iPhone每次出新機也會引起全城哄動，滿街都是果粉。（資料圖片/林勇攝）

相簿、計數機等可說是最常用的功能，原來這些看似簡單的功能也暗藏了不少細節，更能令你的做事效率迅速提升，當中最方便的可說是快速搜尋相功能，以後一大班朋友Re U send相時，就毋須再左找右找了！

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同場加映：90後必學10招WhatsApp秘技 女神對話置頂

大家的日常生活早已離不開WhatsApp，除了聊天外，其實WhatsApp還有很多不同的「隱藏功能」，能夠幫你輕鬆K.O.生活上的小苦惱，最重要當然是保護自己私隱。

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