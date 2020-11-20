新冠肺炎疫情持續不斷，本港就業市場低迷，政府最新公布8至10月失業率維持6.4%，創16年來新高。人力資源管理顧問機構 ECA International 日前（19日）發表「薪酬趨勢調查」報告，預料本港僱員於2021年薪酬將增長3%，扣除預期通脹率2.4%，實質薪酬增幅將為0.6%，將會是亞太區最低。

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人力資源管理顧問機構ECA International 於今年8月至9月進行調查，有來自68個國家的370間跨國企業參與。報告顯示，今年本港僱員平均薪酬增長為2.1%，較去年4%的薪酬增長，減少近一半。

調查又預測明年薪酬增長將反彈至3%，扣除預期通脹率2.4%，實質薪酬增幅將為0.6%，將會是亞太區最低，更有40%打工仔不獲加薪。

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有不少畢業生趁著疫市市道蕭條，考慮藉此機會體驗 Gap Year（空檔年）。Gap Year（空檔年）文化源自外國，意指年輕人在高中或大學畢業後休學一段時間，進行遊學或旅遊等體驗，藉此擴闊眼界，增強技能，認清未來的目標及規劃未來。有不少畢業生或初出來工作的菜鳥趁著疫市市道蕭條，考慮藉此機會體驗 Gap Year。企業管理顧問張慧敏（Alison）「Son姐」指，年輕人為了 Gap Year 而衝動裸辭的行為非常不智，在遞信前應先留意以下6點。

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