撰文: 李梓媛 最後更新日期: 2021-04-15 12:06

雖然朴寶劍已經入伍,不過迷妹又有機會欣賞到他的作品了!由朴寶劍和孔劉主演的電影《複製人徐福》將於4月15日正式在香港上映。有韓媒更指該片是2021年最令人期待的電影之一,究竟這部科幻片跟其他同類片種有何不同?

《複製人徐福》劇照

由孔劉、朴寶劍兩大男神主演的《複製人徐福》,受到新冠肺炎疫情影響下多番推遲定檔日,最近終於決定在4月15日港韓同步上映!電影講述孔劉飾演的閔奇憲,是一名前特工,他接受了一項國家任務,負責護送史上首名複製人徐福(朴寶劍飾)到安全地方。一直只在實驗室生活的徐福,在閔奇憲的陪同下,首次踏出實驗室以外的地方,對所有事物都充滿好奇心。然而,在前往安全地方的途中,他們卻遭到神秘人的追殺,到底徐福的身世隱藏著甚麼秘密?

韓媒JOYNEWS24早前曾經就「2021年最令人期待電影」,訪問了多問娛樂圈業界的專業人士,其中《複製人徐福》就奪得第4名,綜合韓媒報道,此電影有4大賣點。

▼▼▼點擊圖片查看▼▼▼

