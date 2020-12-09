之前因神還原「口罩蒙面貓」而在網路爆紅的Twitter網民めーちっさい（@meetissai），繼上次將騎呢甫士貓貓3D實體化，今次將目標瞄準貓奴們，又有一批新搞作！

Twitter@meetissai

大家還記得之前在網絡爆紅的「內地口罩蒙面貓」嗎？早前，內地有一隻戴上口罩的寵物貓，因為口罩太大，完全覆蓋了貓貓的臉，主人於口罩剪兩個洞讓貓貓的視線不被阻擋，令貓貓的可愛模樣意外搞笑！其後這蒙面貓更瘋傳到日本，成為近期人氣爆升的手作神人「めーちっさい」的作品。

Twitter@meetissai

繼將「口罩貓」神還原之後，めーちっさい又有新搞作，在陽光下伏在地上的厭世麻糬喵；在暖爐旁太溫暖而融化的貓咪；還有躲在車低的迷之身形小貓......種種搞鬼模樣笑爆網民！

👇👇👇神還原貓咪搞鬼模樣👇👇👇

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