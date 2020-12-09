撰文：芝芝妹妹
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之前因神還原「口罩蒙面貓」而在網路爆紅的Twitter網民めーちっさい（@meetissai），繼上次將騎呢甫士貓貓3D實體化，今次將目標瞄準貓奴們，又有一批新搞作！
Twitter@meetissai
大家還記得之前在網絡爆紅的「內地口罩蒙面貓」嗎？早前，內地有一隻戴上口罩的寵物貓，因為口罩太大，完全覆蓋了貓貓的臉，主人於口罩剪兩個洞讓貓貓的視線不被阻擋，令貓貓的可愛模樣意外搞笑！其後這蒙面貓更瘋傳到日本，成為近期人氣爆升的手作神人「めーちっさい」的作品。
Twitter@meetissai
繼將「口罩貓」神還原之後，めーちっさい又有新搞作，在陽光下伏在地上的厭世麻糬喵；在暖爐旁太溫暖而融化的貓咪；還有躲在車低的迷之身形小貓......種種搞鬼模樣笑爆網民！
👇👇👇神還原貓咪搞鬼模樣👇👇👇
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Twitter原文
ツチノコのふりして丁重に保護されようとしているツチネコを作ってみました。 pic.twitter.com/Je9cC69W3I— めーちっさい (@meetissai) November 26, 2020
同場加映：【Tom&Jerry動畫師離世】日本神人爆笑手作還原經典場面引共鳴
日本亦有位手作達人Taku Inoue 十分喜歡製作《Tom and Jerry》相關的模型，經常於Twitter分享這兩位歡喜冤家爆笑中伏的經典場面，引起不少網民共鳴。
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