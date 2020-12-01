本港爆發第四波新冠肺炎疫情，11月29日新增逾100宗確診個案，為第四波疫情以來首次破百。11月30日特首林鄭月娥宣佈一連串防疫措施，包括限聚令改為不可多於2人、食肆提早晚上10時關門及關閉娛樂場。所有數字及措施均提醒大家需要把防疫意識再次提高！《開罐 Opener》整理日本收納檢定協會認可一級收納師Miko Liu的5招家居防疫貼士，希望大家都出入平安。

相信從今年年頭疫情開始，大家家中已習慣囤積各種防疫用品如口罩、消毒噴霧和濕紙巾等。當這些用品變成我們日常生活用品時，大家又有沒有好好收納，以免出現堆積如山的情況之餘，亦能方便使用？

相信大家從今年年頭起已習慣囤積各種防疫用品，但如何收納它們你又懂嗎？（YouTube截圖＠愛收納）

日本收納檢定協會認可一級收納師Miko Liu不時提供各種收納提案，今次亦就防疫教授大家收納要點。例如該如何集合各種防疫用品？放置的位置又是否需要考究？用品以外，衣物收納同樣重要！天氣轉涼之下，厚外套未必適合每天清洗的情況下，怎樣處理最乾淨衛生？🔻🔻🔻點圖睇5招家居防疫貼士🔻🔻🔻

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