動漫作品中經常出現造型奇怪的角色，身體或五官比例完全不符合人體工學，有些甚至古怪得令人難以投入劇情。以下這12個動漫人物也有著的爆笑的身體比例，讓人完全無法接受。

雖然說動漫是想像出來的世界，但有些人物的比例實在太超現實，例如「15頭身」和「筷子腳」，猶如外星人般的外表，難免讓認真的讀者瞬間「出戲」，無法專心享受劇情。

《鬼滅之刃》中的岩柱身高達2.2米，雖然比一般人高，但總算比以下13個角色合理得多。（《鬼滅之刃》）

最常見的超現實比例通常也是身高和眼睛，超乎常人的無敵長腿，實在讓人嘆為觀止。但除了這些之外，竟然還有超長下巴的角色，畫家們的小宇宙真的並非常人能夠理解。

👇👇👇點擊睇13個奇怪比例人物👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

👉👉👉點擊睇更多抵玩抵買資訊👈👈👈

同場加映：7套動畫真人化即崩壞 選角方面最離譜

要毀掉一套深受歡迎的動漫的最佳方法，就是將它真人化！多年來也有不少經典動畫被真人化，例如《龍珠》、《比卡超》、《鋼之煉金術師》等等，但只有少數如《死亡筆記》般的佳作能不負粉絲所望。以下7套動畫真人版堪稱崩壞之作，當中有沒有你的最愛？

👇👇👇立即點擊看7套崩壞的動漫真人版！👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

點擊看全文 :約定的夢幻島｜7套崩壞動畫真人版 外國人角色由亞洲人演最離譜