香港人說話向來中英夾雜，不少英文縮寫在日常生活中也隨處可見。但你真的知道它們的意思嗎？要是不懂裝懂，隨時自招尷尬。有一些最常見的英文縮寫，你不想出醜的話一定要先學懂！

近期「WFH」再度成為熱話，其實除了它之外，日常生活中也有不少其他必學的英文縮寫。這些縮寫把常用的短句濃縮，不但省去打字時間，同時亦方便閱讀和理解。可是一旦你不知道某句縮寫的意思，在對話上可能就會導致尷尬局面。

不想出醜的話一定要先學會以下的英文縮寫！（《舉重妖精金福珠》劇照）

以下這15個英文縮寫在日常中也十分常見，但你真的了解它們的真正意思嗎？當中不少也會經常出現在與朋友的短訊對話中，用短短數個字母就能表達出精準的意思，絕對是懶人必學知識！

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中英夾雜是香港人的說話特色之一，港人還自創了不少充滿港式英文，當中更有些已被納入牛津字典，如Add Oil（加油）、Yum Cha（飲茶）、Dai Pai Dong（大排檔）等等。其實近年還出現了不少新的港式英文，有潛力成為下一個被國際承認的新英文字！ 👇👇👇立即點擊看最新港式英文！👇👇👇

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