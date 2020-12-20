2020年快要完結了，又是時候總結一下今年日本藝能界發生過的大事。假如要用一隻顏色去形容本年度的日娛回顧，相信會是灰色，除了志村健、三浦春馬等多位為人熟悉的藝人相繼離世，今年亦有不少知名度高的明星被爆黑材料而停工、甚至永久退出娛樂圈。《Opener 開罐》帶大家回顧本年度轟動全日本的8單娛樂圈醜聞，包括山下智久與未成年開房事件，你知道男神退出事務所後的去向嗎？

壞事總是比好事更容易令人記住，今年日本有多位形象正面的藝人被八卦雜誌揭發「真面目」，不少被外界封做「絕世好男人」的明星原來多次背著老婆出軌、甚至飢渴到要去殘廁偷食，令粉絲大跌眼鏡！《Opener 開罐》整合了「2020年日本娛樂圈8大醜聞」，其中包括8月被指與未成年少女開房的山下智久和背妻偷食5年的渣男東出昌大。你覺得今年哪件事令你最深刻？不妨留言分享！

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同場加映：日男戀上美女鄰居 誤翻畢業相冊揭完美女友恐怖真身

曾經有人說過，世界上最恐怖的不是鬼怪，而是人心。日本一個平凡上班族男生，因為對住在隔壁的混血美女鄰居一見鍾情，加上興趣、口味和習慣都驚人地相似，於是兩人很快便墮入愛河。可是，有一天這位男生無意中在女友的房間發現了自己的畢業相冊，他翻開後才知道原來女友一直藏著超心寒的驚慄真相！這件事成為了他這輩子也不能忘記的恐怖經歷，到底他究竟看到了什麼？

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