曖昧還是綠茶婊？四大舉動令男人產生「幻覺」　食口水尾只是……

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-01-27 22:00

曖昧讓人受盡委屈，這些小動作是喜歡我、禮貌回應還是綠茶婊怎麼看清？與和心儀的對象一起用餐時，對方小小的舉動都很容易讓人產生小劇場，出現各種幻想。今天就來盤點網路上大家分享的「錯覺瞬間」，也看看有經驗的人都認為這些動作代表的內涵，弄清楚女生到底是對你有意思，還是禮貌的舉動而已。

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如果你真的對女生有意思，建議先不要被這些「幻覺」帶走，可以先做好找餐廳這種小細節的功課，增加好感度，一步步慢慢來。等到對方真的主動約你吃飯，經常釋出一些明眼人都看得出來的「暗示」，也不要到了這個時候還在害羞，勇敢追愛吧！如果你真的對女生有意思，建議先不要被這些「幻覺」帶走，可以先做好找餐廳這種小細節的功課，增加好感度，一步步慢慢來。等到對方真的主動約你吃飯，經常釋出一些明眼人都看得出來的「暗示」，也不要到了這個時候還在害羞，勇敢追愛吧！

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