《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》電影票房突破302億日圓，逐漸逼近全日票房第一的神作《千與千尋》！作為城中最有話題的作品，很自然成為了網民的惡搞對象。最近，一位Twitter插畫師就將《鬼滅之刃》的炎柱和其他角色Key入《千與千尋》的經典場面裡面，充滿男子氣概的煉獄杏壽郎穿上粉紅色浴場工作服，與變成「無臉男」猗窩座對戲，場面超爆笑！

日本一位叫「まろやか倫太郎」的網友（Twitter@rintaro_maro）擅長惡搞動漫作品和改圖，最近他分享了《鬼滅之刃》系列作品，將劇場版中兩位靈魂人物「炎柱」煉獄杏壽郎和「上弦之叁」猗窩座，變成吉卜力名作《千與千尋》的「小千」與「無臉男」。當兩部畫風截然不同的神作融合在一起，居然沒有太大違和感，杏壽郎穿上粉紅色工作服說經典台詞的模樣更笑翻網民！

除了《千與千尋》，作者還將《鬼滅之刃》惡搞成《你的名字》、《鐵達尼號》，甚至變成「棺材舞」meme！不過炎柱大哥的角色實在是太有個性，網友都笑著留言：「大哥存在感太強了」、「光看圖片都覺得好吵！」

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年輕人之間有一種新興的居住模式Share House（合租屋），除了能認識新朋友、室友間互相照顧，租金也相對便宜。可是，與陌生人同住需要承擔風險，如果沒有事先做好調查，後果可能會很嚴重。日本一位18歲女大學生，就因為貪便宜而入住合租屋，同住的5位美女室友看似很隨和，但背後卻隱藏著一個令人心寒的身份...

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