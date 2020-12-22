AKB48今年踏入15周年，其中領隊柏木由紀日前在Twitter貼出自己當年15歲時出道，和現在29歲的對比照，不少粉絲留言讚她以前樣子很可愛，現在則多了一份成熟味。事實上不少日本女星在年少時已出道，有些入行十多二十年樣子還是跟以往一樣顏值爆燈，

柏木由紀Twitter

AKB出道的柏木由紀日前在Twitter貼出自己當年15歲時出道，和現在29歲的對比照，她更寫道希望自己能在最愛的AKB裡繼續工作20年30年。有粉絲留言讚她不論任何年紀的柏木都是這樣可愛 。而從相片看當年的柏木青澀味十足，現在增添成熟美，都是這樣可人。



事實上不少日本女星很年輕已經出道，不過入行多年樣子依然咁襟睇，像吃了防腐劑一樣。日本網站《ランキングー》更曾發起投票活動，回顧一班女星年輕初出道時的樣貌，選出「從小便是美人胚子的日本女藝人」。這個排名由10歲至40歲的網民參與選出，入圍女星的年齡層相當廣，曾被喻為的「日本第一美女」的佐佐木希、現年39歲的凍齡女神廣末涼子，都榜上有名，可是大熱人選新垣結衣和石原里美卻未見蹤影。

想知冠軍是誰？👇👇👇 立即點擊看完整排名和女神們年輕VS現在的美照👇👇👇

+ 66 + 66 + 66

👉👉按此睇更多日本爆笑節目🤣/Twitter潮流話題🔥🔥

同場加映：日本票選40歲逆齡女星 15位女神昔今對比照



日本網站「ランキングー！」 舉辦投票活動，讓超過13000位10至60歲的網民選出「最有魅力的40歲女星」，不少入圍美女都是7、80後的初戀女神，大部分更是實力派演員，曾出演多部大熱影視作品，才貌雙全！

👇👇👇點擊圖片看40歲魅力女星的排名及昔今對比照👇👇👇

+ 15 + 15 + 15

邊個冠軍？點擊看全文：日本票選40歲逆齡女星 井川遙、松隆子等15位女神昔今對比照