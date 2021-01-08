直播串流平台Twitch 經典驚訝的表情符號「 PogChamp 」遭禁用，因為表情 「PogChamp」的「本人」實況主 Ryan "Gootecks" Gutierrez，被指在個人 Twitter 上發表「煽動暴力」言論，Twitch 決定主動介入禁用「 PogChamp 」表情符號。其實不少meme都真有其人，但他們是什麼人？大家又知道各meme的出處嗎？

直播串流平台Twitch 經典驚訝的表情符號「 PogChamp 」遭禁用。（網上圖片）

Twitch 經典驚訝的表情符號「PogChamp」的真人實況主 Ryan "Gootecks" Gutierrez，日前被指在個人 Twitter 上發帖文指，有女性攻入國會山莊而遭警察槍擊身亡，她應被視為「烈士」，而外界應為她和特朗普討回公道。言論一出被網民指「煽動暴力」，Twitch 決定主動介入並禁用「 PogChamp 」表情符號。

不只是串流平台的經典表情符號，近幾年流行的網絡Meme（迷因）已是被習已為常的表達方式。手機WhatsApp貼圖會用到、Facebook、Instagram等社交平台都經常見到，大家或許見過甚至用過，但又知不知道他們是誰，以及這些梗圖的出處呢？以下9幅超常用的迷因主角大起底，你認識多少？

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