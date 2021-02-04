撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-02-04 15:50

農曆新年前，香港人都會「年廿八洗邋遢」，寓意新一年萬象更新、祈求好運與財運入屋！相信不少人會趁周末假期提早執屋清潔，有位日本主婦在網上分享了「最旺風水」的打掃貼士，原來屋企有幾個地方堆積大量霉氣，如果今年犯太歲就要跟次序清潔屋企！

原來大掃除的先後次序都會影響到來年的運程？日本家居休閒網上雜誌「House of Emma」的主編、同時兼任家庭主婦的桑子麻衣子，最近分享了「最旺風水、招財氣」的打掃方法，一共有5個注意位，快點跟著這些步驟進行大掃除，將「霉運」、「衰氣」掃走迎新春！

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日本人氣收納專家、前時裝店店長赤工友里，在YouTube頻道「かぞく収納CHANNEL」上分享了超慳位的摺衫大法，連帽外套、牛仔褲、連身裙等比較難收納的衣物，也能輕鬆摺成小小的長方形，放到收納箱後就像時裝店裏的展示櫃般整齊！她一共示範了9種衣物的摺法，大家一起跟著整理衣櫃吧！

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日本平價時裝品牌UNIQLO的款式實用、價錢親民，相信大部份香港人的衣櫃至少有一件U記出品的衣物。最近，有日本節目收集了100位日本UNIQLO忠實粉絲的意見，票選出6件最物超所值、不買會後悔的超強商品，其中竟然包括與名牌LV、GUCCI等同一個廠出品的牛仔褲、平常未必會留意但性能超厲害的99元隱藏版商品，全部item香港都有得買！

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