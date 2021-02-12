撰文： 豆Jen 最後更新日期： 2021-02-12 07:00

日本超人氣琉球風水占卜師「シウマ（shiuma）」擅長用數字與顏色幫大家預測未來，他自創一套名為「數意學」的占卜術，透過數字看出運程好與壞。最近他亮相節目分享一套簡單占卜，只要將電話號碼最後四個字相加，便能知道2021年上半年是吉是凶，原來看手提電話的號碼也能預測新一年運勢！

琉球風水占卜師「シウマ（shiuma）」最近在電視台節目《バイキングMORE》分享一套簡單的占卜，玩法非常簡單，只要將手提電話最後四個數字加在一起，看結果便能知道自己在2021年的上半年的運程，除了預測「吉凶」、還能知道3－4個與未來有關的關鍵字！

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大家有沒有做過手相占卜？除了掌紋之外，原來指甲的形狀也能看出一個人的戀愛體質和性格。最近，日本戀愛資訊網站「愛カツ」分享了一個愛情心理測驗，原來不同指甲形狀代表著你在談戀愛時態度和性格，指甲偏短的人是專一的肉食系、指甲長的人又代表什麼？

【問題】你的指甲偏向哪一種形狀？

【1】指甲床偏長

【2】指甲床偏短

【3】指尖偏圓

【4】指甲根扁平

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同場加映：石原里美變大媽、結衣四眼殘樣炒車 10位日本女神便服look全公開

在造型師和化妝師的包裝下，每位女明星在鏡頭前都好像鑽石般閃閃發光，仙氣逼人，成為所有人傾慕的對象。不過，當她們脫下光環、換上便服時，又會有什麼變化？一班日本女神包括石原里美、新垣結衣、橋本環奈等人被狗仔隊捕捉到日常便服look，居然由女神變宅女、甚至出現「落街買餸」大媽Style，網民紛紛慘叫：「我女神去咗邊？」

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