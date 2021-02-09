撰文： 齋啡妹妹 最後更新日期： 2021-02-09 16:20

今年情人節碰上農曆新年，要預備禮物真的要抓緊時間！近日LOG-ON及Cath Kidston分別推出限時優惠，多款男女適用產品如背囊、銀包、卡片套、耳機、手錶及袋款均減價發售，折扣低至2折！想捉着最後機會買禮物給另一半，便要把握時間了！

（LOG-ON、Cath Kidston）

LOG-ON｜限時優惠2折起

LOG-ON推出指定產品限時優惠，當中有各種種類產品，包括超搞鬼的壽司毛巾套裝、蛋糕造型蠟燭，亦有較實用的HERSCHEL背囊、SAMUEL ASHLEY卡套及BEATS耳機，男女均適用。

運費方面，買滿$299或以上即免費送貨，否則將收取運費$100，需時約3至7個工作天。若然你臨急抱佛腳較趕時間或不想付運費，不妨選擇門市自取，除了不設最低消費門檻、只要於當日下午2點前提交訂單，便可於下一個工作天於指定店舖取貨。

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Cath Kidston｜情人節優惠4折起

曾傳出結業消息的Cath Kidston，其實在港仍有5間分店！即日官網推出多個網站限定優惠：

1）指定袋款$388／2個 或 $788／2個（即日至2月11） 2）情人節優惠4折起（即日至2月15） 3）指定產品（包括部份新款及減價款式）2件額外9折、4件額外85折（未標明完結日期） 4）全單買滿$688或以上並輸入優惠碼【CNY88】即減$88 4.1）全單買滿$1288或以上並輸入優惠碼【CNY238】即減$238

記者曾於官網實試，除了1）$388及$788／2個指定袋款優惠外，其餘2個優惠均可與優惠碼一同使用，變相有折上折優惠。除了最熱門的小背囊、手挽袋外，亦有較少見的手錶款式。圖案除了經典碎花圖案，亦有小熊、蜜蜂圖案選擇。

運費方面，買滿$800或以上即免送上門運費、滿$300或以上則可選擇門市自取，否則需支付$50運費。兩者均需3至5個工作天，另外2月11至15日亦會暫停送貨服務，大家下單前要好好留意日子！

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臨近農曆新年，無印良品（MUJI）即日起至2月21日推出新春優惠，減價產品包括家居清潔用具和收納系列等生活日用品，另外男女服裝如內衣、牛仔褲、睡衣亦有減，折扣高達7折！不妨趁周末為新一年添置新衫新用品！👇👇👇點圖睇21款減價產品👇👇👇

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同場加映：新年100件斷捨離清單

農曆新年2021又就快到，相信不少人都會想藉斷捨離令家居變得更整潔。可是對於一般人來說，要做真正而決斷的斷捨離談何容易！究竟該怎樣斷定一件東西是否還需要？怎樣開始會較有效率及成效？不妨參考由日本極簡主義者筆子さん設計的「100件斷捨離清單」！

清單的內容相當具體，以衣服為例，並不會只叫你掉衣服，而是「一年中未曾穿過的衣服」、「已發黃的衣服」，讓你從具體使用情況和物件狀況等方面去決定一件東西的去留！開始之前，筆子さん亦有提供4大貼士，以便大家進行斷捨離時更順暢及減低失敗的機會！🔻🔻🔻點圖睇無痛斷捨離4步驟🔻🔻🔻

預備好？點擊全文睇100件斷捨離清單：年廿八洗邋遢｜新年100件斷捨離清單 一年未用過、不完整就要扔