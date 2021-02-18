撰文： 爆檸哥 最後更新日期： 2021-02-18 14:32

髪型的確好重要！日前江嘉敏在IG PO了新造型相，一頭剪了厚重齊蔭的髪型令她仙氣盡失，連同行的林凱恩都笑她似煲蓋！ 其實齊蔭或瀏海的確不是人人受得起，以往不少女星如大美人李嘉欣、周子瑜、允兒、范冰冰等都曾因剪了瀏海令仙氣大減，甚至發生髪型車禍，慘不忍睹。所以話頭髪真的不能亂剪呀！

聖誕時還是直長髪造型.( kaman_kong@IG)

女生一遇上髪型車禍真的連樣子氣質也改變，不少立即由仙女打入凡間，除了江嘉敏之外，還有10個留瀏海更醜女明星，相信能讓大家剪瀏海前好好考慮一下。

👇👇👇點圖即看11位留瀏海更醜女星👇👇👇

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瀏海的確不是人人受，但有些沒有瀏海的女星，卻會變成壽星公。擁相當高人氣的BLACKPINK成員Lisa，早前在直播中露出額頭，結果引起網民討論，有人為Lisa髮量稀疏而擔心，亦有直男粉絲表示想脫粉。其實中港日韓台女星中，不少都有一樣苦惱，《開罐Opener》為大家盤點10個「額頭見光死」女星，好讓大家改變髮型前參考參考！

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同場加映：寒流女老是常出現 7個IG素人女神現在怎麼了？！

早前在網上爆紅的「寒流女」Annabelle，在今年情人節被傳媒野生捕獲，拖著男友甜蜜行街，美好身材依舊吸睛。網上不時出現一夜爆紅的女神，這7位女生你還記得她們嗎？

「寒流女」Annabelle

報章上一張「寒流來襲」的配圖中，她穿著低胸上衣加一件小冷外套令她爆紅，被網民稱為「寒流女」，今年情人節更再次被傳媒野生捕獲，跟男朋友齊齊上鏡。

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