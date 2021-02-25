撰文： 羅偉文 最後更新日期： 2021-02-25 16:28

財政預算案派糖？香港人一定聽得明，可是對於香港以外地區的朋友，可能會一頭霧水，要LOAD一陣才大致知是怎麼一回事。有不少詞語，在香港都有另類解釋，抵死得來又傳神！

派糖、花生、閃卡，字面上個個人都知點解，不過在香港，它們都有不一樣的意思，外人聽了更會大感意味不明，成為香港人獨有的網絡暗號。這18個詞語，不明白都不好意思說自己是香港人。

香港人的用字不時令其他地區的網民看得一頭霧水。

👇👇👇按圖看18個有另類意思的詞語👇👇👇

+ 13 + 13 + 13

「幫我scan入電腦做個copy，再upload上drive share畀大家.，跟住print個hard copy出嚟埋放入file」對於香港人來說，是正常不過的對話，可是對其他地方的朋友來說，卻十分神奇。最近有網民在連登發文，「日常粵語對話最常夾雜嘅英文詞語」，感嘆只有真香港人才聽得懂。

👇👇👇按圖看22句真正廣東話👇👇👇

+ 17 + 17 + 17

你有沒有試過口快快讀錯字？時倉迷你昌，驟眼看好像沒問題，讀出來又好像有點怪，有無發現其實應該是「時昌迷你倉」呢？有網民發帖拋磚引玉，「一人一句自己講錯嘢都唔覺係講錯」，引來大量網民留言。最經典當然有陳豪的「紅都面晒」，和《東張西望》的「食燈籠玩月餅」，網民亦不甘亦弱，列出自己平時不小心講錯的廣東話，搞笑一番。

👇👇👇按圖看讀錯都唔覺的字句👇👇👇

+ 38 + 38 + 38

同場加映：17個會撈埋一齊讀的字 乒乓波讀成「Bam波」、去bill食又係乜？

最近有連登網民發文《一人一個因為懶融合兩隻字讀音嘅例子》，引來大量網民留言分享，更指雖然其他地方都有類似習慣，不過只有廣東話讀起來才如此有feel，有時讀落唔覺，見到同音字才發現，原來都幾搞笑，一起來猜猜看吧。

點擊看全文：17個會撈埋一齊讀的字 乒乓波讀成「Bam波」、去bill食又係乜？

👉👉👉按此睇專家解答更多性疑惑👈👈👈