最新19座電動綠Van正式行走！網民笑似單層巴士:香港小巴要有野性

為實現2050年車輛達至零排放和碳中和，政府自2023年起推出過二輪「電動公共小型巴士先導試驗計劃」，而新款的電動小巴於今年5月1 日正式首航。近日有網民就在社交平台發放短片，表示乘搭往返九龍塘至東頭邨的小巴時，剛巧遇上這款新型19座綠色電動小巴，從影片所見車廂空間似單層巴士多過小巴，比舊款小巴大很多，惹來網民熱議。



據了解，這款新電動小巴5月1日起正式投入服務，並以九龍塘及觀塘裕民坊的公共運輸交匯處作為試點。而日前有網民剛巧坐上新型小巴，並在Threads發帖表示「搭到新小巴，打贏99%香港人」。從其分享的影片中可見，新型小巴車廂空間相當寛落，似一部單層巴士多過一般小巴，而座位設計仍保留雙人座與單人座位，靠近司機位旁邊亦有一個單人座位。

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網民反應兩極

對於新型電動綠VAN的設計，不少網民反應激烈，帖文更在網上瘋傳。有網民認為空間大了「無咁殘舊」，更表示「全香港改用這種小巴幾好」，而最突出就是「司機左邊個位，笑死，vip座」。不過也有網民認為新設計已失去小巴獨有特色，「已經唔可以叫小巴，應該叫中巴」、「平時搭小巴 係貪佢快先搭 依家成隔巴士咁」，「勁唔鐘意，冇左飛車既感覺，同感覺好慢。香港既小巴係要有野性。」有網民則考慮實際需要，如「咁坐後排嗌有落咪要好大聲」。