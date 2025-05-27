港爸發文公審航空公司　座位被打散+轉食猶太餐　網民1句點醒知衰

不少人愛在社交平台分享生活軼事，但很多時卻忽略了個人私隱問題。近日一名港爸在社交平台苦呻，指與全家人遊日本後回港，網上預辦登機手續前震驚發現已揀選好的航班座位被改動，就連飛機餐也被設定為猶太教餐及糖尿病飲食餐，於是發文投訴，有心水清的網民則留言揭露真相，雖事主已火速刪帖，惟已被其他網民截圖並廣傳，惹來全網熱議。



threads截圖

一名港爸近日在Threads出帖文，指與家人遊日本後回港，在網上預辦登機手續前，發現早前已揀選好的座位被改動，「俾國泰打散晒全家」，而他的餐飲更被改動為「猶太餐」，太太則被改為「糖尿病餐」，「唔知係國泰整我定我俾人整蠱?」最後更hashtag「國泰」、「嬲」和「投訴」的標籤。

港爸得知真相知衰速刪文

不過，心水清的網民在帖文內留言揭真相，「因為你自己po左出嚟。」根據該名港爸在出發前的帖文，可見他與太太及兩名女兒在香港機場的登機櫃檯旁邊合照，表示「一家人第一次去旅行」，4人更手持登機證自拍，其中一張上載的照片，更清楚顯示登機資料，包括乘搭的日期、時間、班次和座位編號，連登機證上的條碼也清晰可見，懷疑因此被網民惡搞更改航機座位及餐飲。港爸得知真相後已迅速刪帖，及把帳戶由公開轉為私人，惟網民已截圖並在網上廣傳。

不少網民都認為港爸已受到教訓，「佢算好彩，只係分開坐，呢d同國泰講返應該可以坐返一齊」、「冇cancel booking真係算手下留情」、「佢可能以為呢度係Facebook ，佢一唔記得set private就真係全個華人地區都知」、「玩佢嗰個百厭得嚟有返啲人性，比人取消機票仲大件事」。不過也有網民認為惡搞港爸的人別以為只是一般惡作劇，隨時惹上官非，「唔好以為好玩，國泰或當事人認真起上嚟報警，一check IP就搵到邊個改人。」

登機證條碼含個人資料

事實上，登機證的條碼barcode包含大量個人資料，包括旅客全名、預訂編號、航班號碼和日期、座位號碼及航空公司會員資料等，若被人利用，輕則改座位／餐飲／班次／取消行程，甚至登入其航空公司帳戶竊取飛行里程數等，所以不要將登機證拍照再隨意放上網呀。