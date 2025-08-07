微短劇女神Top10 2025｜前女團成員空降屠榜！第5位一套劇賺400萬

微短劇女神Top10 2025｜微短劇在內地越來越受歡迎，令原本是二線甚至三、四線演員都變得名利雙收，如《玫瑰藏於盛夏》中的孫藝燃，《念念有詞》的劉念，《南枝向東暖》中的女神角余茵。本文根據演員的作品熱度、播放數、商業價值等綜合出2025年十大微短劇女神。



微短劇女神Top10 2025｜第10位：候呈玥

侯呈玥，備受關注的「微短劇小花」。2024年起，她一年內拍攝30餘部微短劇，塑造了多個令人印象深刻的角色，表演兼具清新感與共情力，被觀衆稱爲「微短劇界的多面手」。

侯呈玥在2025年出演的《玫瑰藏於盛夏》上線3天累計播放量突破2000萬，登頂紅果短劇平台同期熱播榜，憑藉現象級播放數據，候呈玥快速躋身短劇人氣演員行列，並讓她在愛奇藝「熒光之夜」微短劇盛典中獲得「年度微劇人氣演員獎」，並在第六屆海南島國際電影節微短劇全球峰會中斬獲「2024年度最佳女神角」，後續市場潛力顯著。

微短劇女神Top10 2025｜第9位：孫藝燃

孫藝燃在2025年主演微短劇《家裏家外》爆火，讓她實現事業突破，其表演風格以真實細膩著稱，很快成爲短劇領域標桿性人物。被觀衆稱爲「短劇版《父母愛情》女神」。

《家裏家外》播放量及市場反響熱烈，上線3天，紅果短劇平台播放量突破10億，全網話題量超40億，播放量單日峰值達5000萬播放量，熱度值超7000萬，登頂紅果短劇熱播榜。孫藝燃通過《家裏家外》以11億播放量實現從「長劇配角」到「微短劇頂流」的逆襲。還在CMG首屆中國微短劇盛典中獲得「年度微短剧女演员」。

微短劇女神Top10 2025｜第8位：楊咩咩

楊咩咩本名楊伊璐，擁有一張標誌性的娃娃臉和靈動杏眼，自帶幼態感，是中國內地新生代微短劇演員，憑她甜美和充滿元氣的形象和細膩的演技，成爲微短劇領域極具代表性的「蘿莉天花板」。

楊咩咩抖音粉絲超274萬，拿下母嬰、甜品、少女服飾等領域代言，商業報價躋身短劇演員TOP3。更是與微短劇男演員于龍（1992年生）組成「叔蘿CP」，9歲年齡差和25cm身高差形成反差萌，他們合作24部作品累計播放量超23億。2025年7月10日，于龍向楊咩咩求婚，成爲全網熱議的「微短劇界天花板情侶」，商業價值更上一個台階。

微短劇女神Top10 2025｜第7位：翟一瑩

憑藉標誌性的杏眼和鄰家女孩氣質，翟一瑩被網友稱爲「微短劇版趙麗穎」。2025年出演微短劇《梔梔複梔梔》，該劇48小時熱度突破8510萬，全渠道播放量破10億，成爲翟一瑩首部破十億的微短劇。在《閃婚後，億萬總裁把我寵上天》中單日獲觀眾充值超2000萬。與柯淳、楊鵬丞、王晨鵬等男演員組成的CP均引發網民熱議。單單在與190cm王晨鵬的「最萌身高差」CP，在微短劇《晚色上春枝》中帶動話題閱讀量就超3.5億。

2025年獲「微短劇女神日榜」第八名，關聯熱劇數量達52部，主演作品中40%播放量破億，60%進入紅果短劇熱搜榜TOP10，成爲新生代演員中「最具潛力黑馬」，被行業報告列爲「2025年短劇女演員商業價值第四名」。

微短劇女神Top10 2025｜第6位：劉念

劉念在2018年以AKB48 TeamSH成員身份出道，在參加《創造101》與《創造營2020》（獲第12名）時積累不少人氣；2024年轉型演員，憑藉長劇《獵罪圖鑒2》獲關注，同年進入微短劇賽道。憑藉「自然靈動的演技與爆款體質」讓劉念成爲精品微短劇標桿。

劉念主演的微短劇均屬爆款，兼具流量與口碑，四部主演短劇累計播放量超70億（僅《宮女扶搖錄》與《念念有詞》就已達45億），主演作品爆款率高達100%。其中《念念有詞》更是紅果平台首部「雙破億」短劇，即平台熱度破1億與平台播放量破10億，全網數據超20億，也是紅果平台最快破30億的微短劇。抖音粉絲超274萬，帶貨能力強勁，高奢腕表等高端代言接踵而至，成爲短劇演員破圈代表。其「雨中告白」與「夜光手表約會」等名場面被封爲「工業糖精天花板」，相關二次創作視頻播放量破50億。

微短劇女神Top10 2025｜第5位：王小億

王小億，憑藉標誌性丹鳳眼與冷白皮被觀眾賦予其「古風氛圍感天花板」稱號，是2025年短劇行業現象級頂流。早期以短視頻創作者身份在抖音積累74萬粉絲，後轉型微短劇演員。

她主演的《雲渺》繫列短劇前三部累計播放量超35億，其中《雲渺1》單平台破10億，《雲渺3》上線首日預約量突破300萬，登頂紅果短劇熱播榜。《公主絶色，影衛日日以下犯上》上線三天登頂抖音熱榜，紅果站內熱度值超7386萬，全網話題量破15億。《掌上珠》愛奇藝分賬超400萬，豆瓣評分7.1。截至2025年7月，王小藝主演的短劇綜合播放量已超60億，主演作品中50%播放量破億，60%進入平台熱搜榜TOP10，被行業報告列爲「2025年短劇女演員商業價值第二名」。觀衆留存率達75%，單部微短劇複播率達30%，印証其作品的強黏性。《雲渺》系列因「開放式結局」引發觀衆自發二創，衍生劇情播放量超5億。

微短劇女神Top10 2025｜第4位：岳雨婷

岳雨婷觀眾成為其「古裝純欲天花板」。岳雨婷以高産著稱，截至2025年7月關聯熱劇達62部以上，多部作品成爆款，多次衝上平台熱播榜前三，目前穩居頂流行列。其表演融合「純欲顏值」與「細膩情緒」，成爲短劇精品化浪潮中兼具流量與質感的代表。

由她主演的《重生寵妾進階錄》上線首日熱度值登頂WETRUE短劇熱度榜（5887萬），次日熱度持續攀升至5902萬，紅果平台首集點讚達55.9萬，全渠道播放量破10億。《雙面權臣暗戀我》也是開播即爆，熱度值高達6809萬，全渠道播放量破8億。都市甜寵短劇《顧總，你前妻就是你要找的人》中觀眾單日充值破2000萬，市場影響力毋庸置疑。2025年片酬躍居行業TOP5，檔期排滿至2025年底。

微短劇女神Top10 2025｜第3位：韓雨彤

韓雨彤，1997年12月11日出生於河北石家莊，天津音樂學院戲劇影視表演專業碩士，是中國內地新生代短劇演員，憑藉科班演技與高甜度CP效應成爲2025年短劇行業現象級頂流。2021年通過長劇《金小氣家族》開啟演藝生涯，2023年轉戰微短劇賽道後迅速崛起，成爲「微短劇女王」。

韓雨彤主演的《嫡媳：侯府風雲》、《南音再許》與《月光鏽》均破10億播放量，在紅果熱度值均破6000萬，《南音再許》更是首播4小時內霸佔紅果短劇三榜Top1，《厲總，你找錯夫人了》觀眾充值突破1000萬。2025年7月22日，《當愛抵達時》與《嫡媳：侯府風雲》同時上線24小時內合計播放量破4.8億，創短劇行業單日播放紀錄。在愛奇藝熒光之夜獲「年度微短劇號召力女演員」獎，入選《短劇行業白皮書》「最具潛力新星」，與侯呈玥、劉念並稱「短劇三巨頭」。

微短劇女神Top10 2025｜第2位：李柯以

李柯以因主演《十八歲太奶奶駕到，重整家族榮耀》迅速走紅，上線後熱度值突破8400萬，連續多日位居熱播榜第一，預約人數超430萬。憑藉「一人分飾兩角」的精湛演技，一週漲粉50萬並登頂微短劇女演員熱度榜，被稱爲新晉「短劇一姐」。

截至2025年7月，她參演的微短劇累計播放量已突破110億次，其中《十八歲太奶奶駕到，重整家族榮耀》貢獻了約50%的播放量。此外，她的其他作品如《孕期被霸總寵上天》與《鄉下真千金竟是老祖宗》等也表現亮眼，多部微短劇單集播放量突破7000萬，全網話題閱讀量累計超85億。李柯以的待播作品包括《玫瑰炙野》《沒關繫是家人啊》等，其中《玫瑰炙野》搭檔短劇頂流姚冠宇。

微短劇女神Top10 2025｜第1位：余茵

余茵，於2022年憑藉首部微短劇《她的小炙熱》正式進入演藝圈，2025年因主演《好一個乖乖女》《嬌鶯》等爆款短劇成爲現象級演員。余茵主演的短劇涵蓋甜寵、虐戀、懸疑、工業等多種題材，角色重複率僅17%（行業平均45%），被劇評人稱爲「微短劇界的劇拋臉」。

余茵主演的短劇在多個平台創下播放紀錄，綜合播放量已突破120億次，其中頭部作品貢獻了超80%的流量。她的2025年春節檔爆款《好一個乖乖女》紅果短劇累計觀看量突30億次，抖音相關話題播放量達28.7億次，微博超話閱讀量12.3億次，成爲2025年現象級作品，並連續霸榜半年，讓她短劇圈頂流。

《嬌鶯》在全網播放量突破10億次，豆瓣評分9.2，創下2025年古裝短劇最佳開局，BiliBili播放量破億，抖音話題閱讀量超8.2億次。在《南枝向東暖》余茵憑藉「電子廠廠長」宋南枝一角斬獲CMG微短劇盛典「年度表現力女演員」，該劇播放量超1億次，並登陸Netflix國際版。

除CMG微短劇盛典獎項外，她還憑藉《好一個乖乖女》獲得「年度微短劇號召力女演員」大獎，成爲首位同時登頂WETRUE短劇熱度榜和商業價值榜的女演員。在紅果短劇、抖音、快手等核心平台，她的作品長期佔據熱播榜前三，且多部劇集進入愛奇藝微劇熱力榜TOP10。