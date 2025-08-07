魯庭暉辭任MKV加盟華納任亞太區總裁　樂壇從此多事？網民3大神測

Viutv MakerVille（簡稱MKV)昨日(6日)大地震，行政總裁CEO魯庭暉即日離任，並由金廣誠接任其職位。當大家還在揣測魯生離職原因，今日（7日)即有震撼消息，原來魯生是跳槽至華納音樂，擔任亞太區總裁！由於魯生可謂將人氣男團MIRROR一手捧紅，加盟消息立即震驚全網，不少網民猜測香港樂壇可能會因魯生過檔而風雲色變，綜合網民意見，估計未來樂壇或許有以下3大變動！



資料圖片

魯庭暉轉投華納音樂，出任亞太區總裁一職。（網上圖片）

華納音樂集團（Warner Music Group）於今日下午（7日）發出新聞稿，宣布魯庭輝獲任為亞太區總裁，下周一（11日）生效。由於魯庭暉在電訊盈科(MKV母公司)任職多年，在他「主政」下VIUTV舉辦了「全民造星」節目，MIRROR、ERROR、COLLAR等更是他的親生仔女，被網民更笑是「MIRROR Daddy」，故是次樂壇人事變動，惹來不少網民熱議，綜合網民意見，對香港樂壇未來大致有３大睇法 :

節目截圖

1.華納再坐大？

根據華納音樂集團今日發出的新聞稿，魯庭暉在華納其中一個職能是「協助更多亞洲藝人走向國際」。其實現時加盟華納音樂的歌手已人才鼎盛，有林峯，洪嘉豪，MC 張天賦，Gareth.T，Dear Jane、陳蕾等，不少更是近年香港樂壇頒獎禮上的座上客，而在魯暉的未來帶領下，有網民猜測華納可能會再進一步坐大，旗下歌手更有可能強攻國際市場。

華納音樂歌手。（官方圖片）

2. MIRROR、MC要改口?

近年每有MKV的歌手/組合拿獎，都一定會聽到歌手們「多謝魯生」、「多謝魯金花（魯庭暉、金廣誠、花姐)」，但隨著魯暉跳槽，一眾歌手在頒獎禮上可能將要改口，網民笑指到時輪到洪嘉豪，MC 張天賦要「多謝魯生」。

MC張天賦未來上頒獎台要改口「多謝魯生」? (資料圖片)

3. MIRROR成員會跟大佬走?

根據姜濤早前在VIUTV節目《呂濤米Lo Seoul》中自爆只剩三年約，期後MIRROR隊長楊樂文(Lokman)也未有否認：「有些嘢都已呼之欲出，但唔方便回答。」今次樂壇出現這樣大變動，而魯暉在任期間也多次IG發文表示欣常姜濤，有網民猜測姜濤或其他MIRROR成員約滿後會跟機跳槽。

不過，其實魯庭暉下星期才正式上任，一切仍言之尚早。大家又對網民的神預測又有何睇法?不妨留言分享。