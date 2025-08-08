另類暑期工！景區請「野人」日薪300元包食住　表演鑽木取火+爬樹

內地青年就業市場持續緊張，大學畢業生面臨「僧多粥少」困境，許多大學生轉而爭搶兼職機會。而最近河北一景區開出「包食宿、日薪300元人民幣」的「野人」演員職缺，工作內容輕鬆有趣，遠勝傳統體力兼職，瞬間吸引逾2000名大學生應聘，競爭激烈程度堪比「公務員考試」。



據內媒報導，集發農業夢想王國於6月公開招募暑期兼職「野人」演員，採用大學生兼職形式招聘。景區負責人馬先生說明，此為7月5日啟動的臨時項目，工作時間為早上9時30分至晚間8時30分，中間安排三次休息，應聘者需化妝並身著獸皮服飾，透過吼叫、跳舞與遊客互動，同時表演爬樹、鑽木取火、烤地瓜等原始生活技能，並居住於模擬山洞中，過程需要與遊客互動，營造歡樂氣氛。

馬先生強調，獲選的10名兼職者皆通過線上面試，他們都需要具備幽默感、反應力及體能，而福利亦比起大部份工作為佳，不僅包吃包住，而且日薪高達人民幣¥300 ，招聘一出，便有超過2000人申請，平均一個職位就有超過200個人爭！

目前任職「野人」的大二學生小李表示，他在7月5日開始上班，工作一個月以來「既有趣又能賺錢」，他計畫持續演出至開學。而景區另開放遊客短期體驗「野人」角色，完成任務可享免門票優惠。