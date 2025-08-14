黑雨轉紅雨 ｜天文台一日被人鬧兩次！網民轟：港島無雨就轉紅

香港天文台於 8 月 14 日上午7時40分發出黑色暴雨警告，令不少已出門返工的市民怨聲載道，不過黑雨未如上星期一樣掛足全日，至上午 11:10 已由黑色轉為紅色，因黑雨未出門返工的打工仔要立即起行，結果一個早上就有2批人次湧入天文台FB留言鬧爆！



梁鵬威攝

香港打工仔今日可以算是來回地獄又折返人間，天文台今早上午7時40分發出黑色暴雨警告，已出門返工的社畜固然憤怒，有網民入天文台FB留言鬧爆，而未出門口一批卻暗笑自喜，還有不少打工仔立即轉陣，由返工轉去快餐店食早餐。

梁鵬威攝

不過快樂的時光過得更快。天文台於上午11:10 已由黑色轉為紅色，今早因未出門而「受惠」的打工仔需動身返工，啓動「動物大遷徙」。雖然信號轉變，但當時沙田、葵青、荃灣、大埔及天水圍等地區仍持續出現強烈暴雨及局部水浸。

天文台截圖

不少網民湧入天文台FB反映，新界區雨勢甚至比早前黑雨時更猛烈，「 有合理理由懷疑天文台嘅雨量監測系統有問題」、「一轉紅雨，區內雨勢反而比黑雨時更大」，反問「新界居民就不受重視嗎？」、「你們是否只關心中西區？新界水浸嚴重卻轉紅雨！」、「新界人唔係人」、「港島冇雨就轉紅，但天文台知唔知啲雨終於落到新界，而家大雨到睇唔到對面， 所以新界人准備返工啦⋯⋯ 」 結果一個早上天文台被人鬧了兩次，慘！不過也有網民表示天有不測之風雲，不應該咒罵一些不關事的人，「咁做係好缺德嘅。」

天文台表示，熱帶氣旋 楊柳 的外圍強雨帶由今早5時左右開始影響本港，隨後強雨帶有所發展，天文台更一度需要發出今年第五個 黑色暴雨警告信號。由午夜至上午11時，本港多處地區錄得超過100毫米雨量，而大嶼山、屯門及港島部分地區的雨量更超過200毫米。隨著楊柳繼續遠離本港及減弱，天文台已取消所有熱帶氣旋警告信號，但受楊柳的 外圍強雨帶 影響，本港今日仍有狂風驟雨及雷暴，市民請留意最新天氣清況。