黑雨轉紅雨「動物大遷徒」啓動！香港打工仔10個崩潰時刻：喊出嚟

天文台於今日（14日）上午7時40分改發黑色暴雨警告信號，且雨勢可能持續。但一眾仍未出門口而暗暗自喜的打工仔實在開心得太早，因為天文台已於上午11時10分改發紅色暴雨警告信號，意味著打工仔又要出門口返工，不少網民「暴動」，「動物大遷徙啟動」、「台長枉我咁尊敬你」，可說哀號連連。

黑雨轉紅雨、中午八號波轉3號波返工固然崩潰，但做社畜一日坐底返足9個鐘，期間可以發生大大小小事令打工仔秒速崩潰，你們又有沒有經歷過呢?



有網民表示返工最怕食飯搭𨋢撞見老細，如果同𨋢客滿還好，如果只有你跟他，場面都有小小尷……有打工仔更指試過去茶餐廳食飯，老細／上司咁啱就坐響你隔離，食個lunch算係me time，天意如此都只能嘆句無奈。

1.同老細/上司同𨋢

講完「HI」、「早晨」、「走喇」等等廢話之後，已經相對無言，惟有扮睇手機，但其實在𨋢內根本上唔到網。

2.老細/上司要同你撐枱腳

突然問你今日下晝得唔得閒食飯，你根本無得Say No，預咗成餐飯背脊骨落…..

3.唔識用影印機

大學畢業又點?一部影印機已經玩死朕。單/雙面印、彩色定黑白、打橫定打直完全唔識，全部印錯又要由頭來過，地球多得你唔少。

《IT狗》劇照

4.無公眾假期so sad

最憎3月、8月、11月，呢三個月無公眾假期，8月最討厭Top 1，睇住學生放暑假日日出IG PO，剛做社畜的你人都癲。

5.講同事是非send錯group

講同事是非都仲好啲，講老細是非，而老細又在Group內，你就GG了。

6.臨收工先嚟開會

剛同女神/男神Confirm 10分鐘後走得，腦細突然話Call個Meeting……

7.Send咗電郵先發現有嘢錯

Send出去嘅Email猶如潑出去嘅水，仲有CC咗畀好多人，包括腦細嘅腦細……

《IT狗》劇照

8.開完大撞正同事

以為神不知鬼不覺，點知沖完廁一開門就有同事入你嗰格，對方聞一聞即流露怪異眼神……

9.放lunch上司比你早返

彈性食飯時間，你比上司早出去，卻比上司遲返到嚟，唯有低頭扮無嘢……

10.Pantry有神偷?

放咗嘢食入雪櫃，諗住肚餓有得充饑，點知準備開飯先知姐姐上星期清雪櫃清埋你啲「糧餉」……

