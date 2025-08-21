屬狗、豬、鼠、牛2026年生肖運程運勢 ｜屬狗惹官非/屬鼠小心失業

【2026馬年屬狗、豬、鼠、牛生肖運程運勢】踏入2026馬年，大家最關心的當然是12生肖運程！2026年馬年是屬丙午年，究竟有哪幾個生肖馬年要攝太歲呢?《香港01》「開罐Opener」請教了關之琳弟弟——風水命理顧問關世華師傅，講解2026馬年屬狗、豬、鼠、牛的運勢！今年屬狗有貴人相助人緣好；屬豬今年穩定有財運，屬鼠沖太歲變化大，屬牛人事不和有小毛病，想知點化解，即睇下文！



堪輿學家關世華師傅。

屬狗2026年馬年生肖運程

今年屬狗為太歲相合年，雖然沒有去年桃花年那麼好，但亦是能容易得到貴人扶助，在事業、感情上仍亦有幫助，因相合代表人緣好，人緣好是非自然少，做起事都份外順利。今年需要祈福保佑，堅持正道，多行善，可保平安。西曆3月5日驚蟄，祭白虎 (以防小人，破口舌是非，截官非，防疾病。)

屬狗健康2026

『華蓋』代表心情常孤單不開朗，除非閣下從事關於藝術創作之工作，此星才能起到正面作用，因創作從來都是孤獨的。記著每有孤獨感覺就多約朋友外出散心，不要讓孤獨感覺累積。

屬狗事業及財運2026

兩大吉星『地解』代表逢凶化吉，能化解凶星之力，令凶星的力量得以減低。『三台』代表地位提升有進步，有升職機會。相合年人緣好，可借助於別人的才能，事業上有不錯的進展容易成功。

屬狗感情2026

如果能去年認識到異性，而感情能延續到今年夏季的話，將會因相合之助讓關係穩固下來但也算是不錯之一年。

屬狗是非官非2026

『五鬼』代表小人星，雖然今年太歲相合，但是非星卻不少，加上有『五鬼』小人為患，故處事要小心，『行得正，企得正』，讓小人想打報告也無從入手。

『飛符』、『官符』、『年符』代表官非是非、人事不和；亦有可能是胡亂泊車，收到告票而忘記繳款，罰單上了法庭，結果罰款多了數倍，也算是犯官非的一種，其他如亂掉垃圾、胡亂過馬路給人發傳票罰了錢，也算是犯上官非。『披頭』無大影響，無需理會。

屬狗吉星2026：地解、三台

屬狗凶星2026：五鬼、飛符、官符、年符、華蓋、披頭

屬豬2026年馬年生肖運程

屬豬去年為沖太歲生肖，相沖的力量或會延至今年農曆四月，故農曆五月前運勢仍未穩定。駕駛者在農曆五月前舟車之險仍在，故在駕駛時仍要格外小心，尤其是農曆四月更要留意。

今年屬豬為太歲暗合年，沖代表不穩定、變化多，合則剛好相反，代表穩定、變化少。雖然只是暗合，沒有明合力量那麼大，但今年也算是穩定的一年。今年需要祈福保佑，行善積德，可保平安。 西曆3月5日驚蟄，祭白虎 (以防小人，破口舌是非，截官非，防疾病。)

屬豬財運2026

『劫煞』代表容易因朋友而破財，借錢擔保之事，可免則免。『小耗』代表小破財，這星常與『劫煞』相遇在一起，因劫煞自然會小耗，但如果不想無端破財，可買一些渴望已久卻捨不得購買的心頭好，一來應了破財，二來又得到心頭好，正所謂一舉兩得。

屬豬健康2026

『死符』代表小疾病，但肖豬的你並無刑沖，突然有嚴重疾病、意外的機會不大，只是一點小病而已。

屬豬事業及財運2026

吉星『月德』代表逢凶化吉，此乃寬恕之星，不記仇，凶險自然少。易得貴人扶助，今年為肖豬的財運年，財運會較其他生肖為佳。

屬豬愛情運2026

如果去年結了婚或分了手，又或者已經懷孕，則農曆四月時變化應該不會很大，但若有穩定感情而未打算結婚，便要好好維繫，因農曆四月還是一個高危月。

屬豬凶星2026：劫煞、死符、小耗

屬豬吉星2026：月德

屬鼠2026年馬年生肖運程

屬鼠沖太歲2026

今年屬鼠為沖太歲年，沖代表動，代表變化多，感情、事業、住屋都易有變化，但變化本身言好壞，要看你紫微斗數配合整體個人運勢。屬鼠今年容易有損傷，尤其是農曆五月及十一月，宜洗牙、驗血、捐血化解。農曆五月及十一月注意情緒容易出現不穩，故此這些月份宜外出散心。生於西曆 (立秋後8月8日-3月5日驚蟄前) 適宜去東方、南方。 生於西曆 (驚蟄後3月6日-8月7日立秋前) 適宜去西方、北方。

今年需要攝太歲，祈福保佑，行善積德，可保平安。 西曆3月5日驚蟄，祭白虎 (以防小人，破口舌是非，截官非，防疾病。)

屬鼠健康2026

屬鼠今年容易有損傷，尤其是農曆五月及十一月，宜洗牙、驗血、捐血化解。『天哭』代表心情不佳、易哭，尤其是向來眼淺的女性，每因一些小事感觸而大哭一場，但有時發洩一下情緒是好的，只要不是太過就可以了。

屬鼠事業及財運2026

事業要留意變化，有機會失業或轉工；住屋變化方面，不論購房子或租住，只要選一間風水合適的便可，不會因住屋轉變而帶來壞影響。肖鼠今年為財運年，各個生肖的財運中排行第二，如果不是因沖太歲而要轉變的話，亦能因財運年而有點進賬。

『大耗』代表要動用一筆錢。每逢沖太歲的生肖，都會有大耗星跟隨，最容易因搬遷而用一筆錢；但如果今年不打算搬遷，則適宜用一筆錢去買一些保值物或作一些慈善捐款，以應掉破財。

屬鼠愛情運2026

沖太歲者，如感情變化可以是結婚，亦可以是分手，甚至生孩子也是變化的一種；單身的你亦可以是變來一段感情。

屬鼠吉星2026：月空

『月空』代表逢凶化吉，能化凶星之力。

屬鼠凶星2026：大耗、天哭、歲破、破碎、災煞、闌干

『歲破』代表沖太歲之意。『破碎』、『災煞』、『闌干』等無甚影響，無需理會。

屬牛2026年馬年生肖運程

屬牛害太歲2026

今年屬牛為太歲相害年，是非相對比較平常多，因沖到刑，刑才到害，故不用太擔心，只是一點點的人事不和，及一點點身體小毛病，大多數是胃腸方面的老毛病，不會太嚴重的。本年肖牛易得貴人扶助，扶你一把，所以事業運是有進展的。今年需要攝太歲，祈福保佑，行善積德，可保平安。西曆3月5日驚蟄，祭白虎 (以防小人，破口舌是非，截官非，防疾病。)

屬牛事業及財運2026

因有吉星『紫微』、『龍德』，是代表最有力的貴人星，故今年容易得貴人扶助，加上今年又是貴人年，故能在事業及財運上大大地助你一把。

屬牛健康2026

身體有一點點小毛病，大多數是胃腸方面的老毛病，不會太嚴重的。

屬牛吉星2026：紫微、龍德

屬牛凶星2026：暴敗、天厄、六害、歲煞、天煞、吞陷

凶星雖然多，但影響力不大，無需特別注意。

關世華師傅自小對玄學有興趣，曾跟隨蘇民峰師傅學習風水命理，及後跟隨慈玉濟寺的張玉英結緣學習「天術」，擅長紫微斗數、分析面相手相，及利用天然植物和風水用品改善環境磁場。



資料來源：facebook@關世華風水命理顧問，由關世華師傅授權轉載。