屬虎、兔、龍、蛇2026年生肖運程運勢 ｜屬虎多小人/屬兔有爛桃花

【2026馬年屬虎、兔、龍、蛇生肖運程運勢】踏入2026馬年，大家最關心的當然是12生肖運程！2026年馬年是屬丙午年，究竟有哪幾個生肖馬年要攝太歲呢?《香港01》「開罐Opener」請教了關之琳弟弟——風水命理顧問關世華師傅，講解2026馬年屬虎、兔、龍、蛇的運勢！今年屬虎有貴人相助；屬兔更是天喜桃花年，屬龍有兩粒逢凶化吉星，屬蛇不論自僱或打工都有運行，想知運勢即睇下文！



堪輿學家關世華師傅。

屬虎2026年馬年生肖運程

今年屬虎為太歲相合年，與去年的太歲相刑不可同日而語，因去年相刑是非比較多，今年相合剛好相反，人緣好，且易得貴人扶助，身體方面亦看不到有異常需要注意的地方，整體運勢不錯。今年需要祈福保佑，行善積德，可保平安。西曆3月5日驚蟄，祭白虎 (以防小人，破口舌是非，截官非，防疾病。)

屬虎事業及財運2026

今年屬虎的上班一族要不斷增值，以免被社會淘汰。至於投資、做生意方面，如果知道自己已經入大運，可以大膽嘗試；即使未入大運，也能得流年之助而有一點進展，要是想在這幾年拿一些經驗，這年也是一個不錯的時機，因相合年做事業容易得貴人提攜，間接增加了成功機會。今年吉星全無，雖然沒有外來助力，但因今年太歲相合，容易有貴人、長輩、上司之助，這也是助力的一種。

不過肖虎朋友今年有凶星『指背』，代表背後是非多，正所謂明槍易擋暗箭難防，尤其是那些笑面虎，表面笑面迎人，背後則多小動作，但既然是防不勝防的，就由他好了，反正今年太歲相合年，小人也作惡不得。至於其他凶星無大影響，無需理會。

屬虎吉星2026：無

屬虎凶星2026：指背、地煞、白虎、飛廉、天雄

屬兔2026年馬年生肖運程

屬兔破太歲2026

今年屬兔為天喜桃花年，人緣比去年好得多，這間接對事業亦有幫助，正桃花年，已有穩定感情的你如果想在本年結婚亦不失為一個好時機。單身的你當然要好好努力把握，看看能否在桃花年開展一段新感情，尤其在農曆五月及十一月這兩個桃花月要更努力一點。

今年需要攝太歲，行善積德，可保平安。西曆3月5日驚蟄，祭白虎 (以防小人，破口舌是非，截官非，防疾病。)

屬兔事業2026

今年屬兔的在思想學習方面，可以進行正所謂做到老，學到老，現在在職場上，每個人都要不斷增值，這是在現代社會生存必需的，但投資做生意的，本年是桃花年，人緣好，易得貴人扶助，令你做起事來都順利不少，可以令你少走很多冤枉路。

屬兔吉星2026：福德、福星、天德、天喜

『福德』、『福星』代表貴人星，易得貴人輔助，雖然這兩顆只是細星，但兩顆貴人星相加亦能起到一定作用，加上肖兔的你本年是桃花年，還是有一定幫助的。

『天德』代表逢凶化吉，因此這星不記怨恨，能消除報復心，報復心少了，自然事事逢凶化吉。

『天喜』代表天喜桃花之意，桃花以紅鸞最重，天喜次之，但亦不失為正桃花，單身者容易認識到能夠發展感情的對象。

屬兔凶星2026：咸池、卷舌、披麻、絞煞、年煞

『咸池』代表爛桃花而已，難言吉凶，容易跟已經相識的人突然走在一起，難易聚易散，不容易開花結果的。

『卷舌』代表口舌爭吵，即使平常脾氣怎樣好的你，今年都容易與人口對面，面對面地爭吵。

『披麻』代表要小心注意長輩身體，雖然此星並不一定代表長輩身體出現嚴重毛病，但還是要小心一點好，如發現長輩有不適，最好能早點去檢查一下。

『絞煞』、『年煞』，無影響，無需理會。

屬龍2026年馬年生肖運程

今年屬龍因去年是『天喜』桃花年，單身的如果你未能把握到機會的話，在今年春季可以盡力一點，因去年桃花之影響會延續到今年農曆五月才結束，所以在五月前仍可努力。因為每年農曆四月都是你的桃花月，加上桃花餘氣猶在，所以農曆四月可以重點出擊，看看能否把握到最後機會。今年需要祈福保佑，積極努力，多行善替，可保平安。 西曆3月5日驚蟄，祭白虎 (以防小人，破口舌是非，截官非，防疾病。)

屬龍健康2026

『血刃』代表手腳易受損傷，可以捐血、洗牙化解，但屬龍的你今年並無刑沖，再加上有『天解』、『解神』之助，必能逢凶化吉。

屬龍事業運2026

『八座』代表地位提升有進步，這星能起正面的扶助作用，今年更要努力去爭取表現。還有『天解』『解神』代表逢凶化吉的星，能減輕犯太歲所帶來之意外，是非的影響力，亦能減弱凶星之力。『浮沉』代表浮浮沉沉，減慢了進度，人也不太積極，工作自然會慢下來。

屬龍吉星2026：天解、解神、八座

屬龍凶星2026：血刃、浮沉、寡宿、月煞、吊客、豹尾、天狗

『寡宿』、『月煞』、『吊客』、『豹尾』、『天狗』，都無大影響，無需理會。

屬蛇2026年馬年生肖運程

今年肖蛇因去年犯太歲，要過了今年農曆四月才能完全擺脫犯年的影響，仍在拍拖又未想結婚的你要好好維繫感情，結了婚或懷了孕這是正常的。情緒方面，這個農曆四月仍然受悲觀思想繼續著，最好於此月份到外地散心。

生於西曆 (立秋後8月8日-3月5日驚蟄前) 適宜去東方、南方。 生於西曆 (驚蟄後3月6日-8月7日立秋前) 適宜去西方、北方。

今年需要祈福保佑，行善積德，可保平安。 西曆3月5日驚蟄，祭白虎 (以防小人，破口舌是非，截官非，防疾病。)

屬蛇吉星2026：陌越

屬蛇凶星2026：亡神、病符、天官符、破碎、的煞

『亡神』此星雖然是細星，但代表今年容易疏忽而遺失一些私人物件如錢包、鑰匙、信用卡、電話等…尤其是電話，切記不可大意，以免因遺失電話而招惹是非。

『病符』代表小疾病，但今年不是疾病年，問題不會太嚴重，唯農曆四月前仍然受到蛇年犯太歲的影響，悲觀情緒尚在，身體可能受情緒影響，抵抗力較弱，但踏入農曆五月後一切又會回復正常。

『天官符』代表口舌是非，人事不和，但今年肖蛇為霧水桃花年，對人緣始終起到正面作用，足以把是非壓倒。

『破碎』、『的煞』等，並無影響，無需理會。

屬蛇事業運2026

『陌越』代表地位提升有進步，有助地位提升，但此星力量不大，加上今年肖蛇的不是升運年，故真能升遷的機會不會大。今年肖蛇對收入不穩的自僱一族最有幫助，因工作量上升而收入有所增加；其次是從商一族，因工作忙碌了，接觸客戶的機會大了，洽商成功的機會自然大增。

屬蛇愛情運2026

今年是肖蛇的霧水桃花年，單身的你容易碰到舊相識突然走在一起，但因霧水易聚易散，能維持下去的機會不會大。

